Pueblo Carao: "No es nuestro proyecto, sino de toda la comarca"

El presidente de Compañía de Desarrollo Sur y principal responsable del proyecto Pueblo Carao, Matías Bertolini, confirmó que la construcción del hotel insignia del emprendimiento ya alcanzó cerca del 70% de avance y que la obra edilicia estará finalizada antes de fin de año.

En una entrevista exclusiva con Red43, el desarrollador destacó el impacto económico, la generación de empleo local y el potencial transformador que tendrá el proyecto para Esquel y toda la comarca.



"Estamos muy contentos porque ya se va viendo desde todos los ángulos cómo quedó incorporado el edificio al paisaje. Esa era la idea desde el principio: que se integrara al entorno sin generar un impacto negativo", afirmó Bertolini durante una recorrida por el predio.



Según explicó, el hotel lleva 22 meses de construcción y representa una de las obras más importantes desarrolladas en la región en las últimas décadas.

"Cuando empezamos no había absolutamente nada. Hoy estamos cerrando el edificio, colocando aberturas, pisos y terminando instalaciones muy complejas como protección contra incendios, alarmas, sistemas de agua, electricidad y calefacción", detalló.



Bertolini remarcó que se trata de una infraestructura de características inéditas para la cordillera chubutense y destacó el desafío técnico que implica ejecutar una obra de semejante magnitud en una zona alejada de los grandes centros urbanos.



Más de 100 puestos de trabajo directos



Uno de los aspectos más destacados por el empresario fue el impacto laboral que genera el desarrollo.

Actualmente, Pueblo Carao emplea a más de 100 personas de manera directa entre las distintas obras en marcha: el hotel, la infraestructura del barrio, el restaurante, la granja turística, el muelle y las viviendas particulares que comenzaron a construirse en los lotes ya vendidos.

"Si sumamos toda la gente afectada directamente al proyecto, hoy tenemos más de 100 personas trabajando firme. Y eso sin contar transporte, comercialización, marketing y todos los servicios que acompañan la obra", señaló.

Además, destacó que prácticamente la totalidad de los trabajadores son de la región.

"El 99,9% de las personas que trabajan acá son de Esquel y la comarca. Los profesionales, carpinteros, pintores, colocadores y técnicos son gente local. Esto es una demanda de Esquel y para Esquel", sostuvo.



"Es un proyecto de toda la comunidad"



Consultado sobre la relevancia de Pueblo Carao para el futuro de la ciudad, Bertolini aseguró que el emprendimiento representa mucho más que una inversión privada.

"Yo siempre digo que no es nuestro proyecto, sino un proyecto de toda la comarca. Hemos recibido apoyo de muchísima gente y siempre invitamos a todos a participar y aportar su granito de arena", expresó.



En ese sentido, sostuvo que Esquel atraviesa un momento de cambio que exige fortalecer el desarrollo turístico sin descuidar el patrimonio natural.

"Tenemos que salir a mostrar lo que tenemos al resto del país y del mundo. Debemos encontrar un equilibrio entre cuidar nuestro entorno y ofrecer servicios de calidad para que nuestros hijos puedan vivir aquí y no tengan que irse", manifestó.



Bertolini no dudó en definir la magnitud del proyecto.



"Podemos hacer el mejor hotel de la cordillera de Chubut. Desde Bariloche hasta El Calafate es el hotel más grande y uno de los mejores en términos de calidad, diseño y convivencia con la naturaleza", afirmó.



Para el empresario, el principal desafío es que la comunidad adopte una mirada más optimista respecto de sus propias capacidades.

"Tenemos que creer más en nosotros mismos. Esto demuestra que podemos desarrollar productos turísticos de primer nivel internacional desde Esquel", sostuvo.



La obra terminará este año, pero la apertura demandará más tiempo



Uno de los puntos que Bertolini buscó aclarar fue la diferencia entre el final de obra y la puesta en funcionamiento del hotel.

Según explicó, la construcción estará terminada antes de fin de año, pero luego comenzará una nueva etapa vinculada a la operación hotelera.

"Nosotros terminamos el edificio. Después viene el armado del equipo operativo, la contratación del personal, la capacitación y toda la estrategia comercial para posicionar el hotel en los mercados nacional e internacional", explicó.



El complejo requerirá entre 70 y 80 trabajadores permanentes para su funcionamiento.

"Tendrá restaurantes, lavandería, salas técnicas y múltiples servicios. No existe actualmente en la cordillera de Chubut un hotel de estas características", aseguró.

Por ese motivo, consideró difícil que el establecimiento pueda operar plenamente durante la próxima temporada de verano.



Un desarrollo que va mucho más allá del hotel



Pueblo Carao incluye además un amplio desarrollo inmobiliario y turístico.

La infraestructura del loteo se encuentra prácticamente concluida y ya hay más de cinco viviendas particulares en construcción.

A ello se suman nuevas iniciativas como la granja turística, plantaciones productivas, huertas, caballerizas, una pista de salto, un restaurante y diversos espacios recreativos.

"Queremos que la comunidad participe activamente. Estamos invitando permanentemente a emprendedores y prestadores de servicios para que desarrollen actividades complementarias como cabalgatas, ciclismo, navegación, sobrevuelos y muchas otras propuestas turísticas", indicó.



Bertolini insistió en que el éxito de Pueblo Carao dependerá del trabajo conjunto entre el sector privado, el Estado y la comunidad.

"Esto recién está empezando. Hoy el proyecto está gateando; más adelante lo veremos correr y volar. Va a ser el resultado del trabajo de todos", afirmó.



Y concluyó con una definición que resume su visión sobre el emprendimiento: