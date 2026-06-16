Córdoba: hallan una nueva especie de mamífero en Traslasierra

El descubrimiento de una nueva especie de mamífero en Argentina ha marcado un hito científico de alcance mundial. Investigadores argentinos lograron identificar en los bosques del Parque Nacional Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a la rata vizcacha de Guasapampa (Apnotomys conicetorum), un roedor de cola larga y pelaje abundante que, hasta ahora, era completamente desconocido para la ciencia.

La especie ha sido bautizada científicamente como Apnotomys conicetorum en un claro gesto de reconocimiento y homenaje a la Administración de Parques Nacionales (APN) y a todo el personal del CONICET —incluyendo investigadores, becarios, técnicos y administrativos— por su labor constante. Según detallaron los especialistas, este pequeño mamífero es un verdadero "acróbata de las rocas", capaz de desplazarse con gran destreza en los relieves de la sierra de Guasapampa, donde desarrolla su dieta basada fundamentalmente en el consumo de bromelias.

El hallazgo es el resultado de un riguroso trabajo colaborativo multidisciplinario del cual participaron los científicos Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi. Este equipo representa a prestigiosas instituciones como el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).

Desde el ámbito científico destacaron que este descubrimiento es una prueba contundente de que la biodiversidad argentina guarda todavía muchos secretos por revelar. En este sentido, subrayaron que el hallazgo no solo pone de relieve la riqueza natural del país, sino que también refuerza la urgencia de proteger los bosques nativos y de mantener el financiamiento y apoyo estatal para la investigación en instituciones como el CONICET y la Administración de Parques Nacionales.



Quienes deseen profundizar en los detalles técnicos de esta nueva especie, pueden acceder al artículo original a través del enlace https://doi.org/10.3897/vz.76.e187462.