¿Llega Uber a Esquel?

La posible llegada de Uber a Esquel volvió a instalar el debate sobre el transporte de pasajeros en la ciudad. En diálogo con Red43, Ricardo Niseggi, propietario de Remises Nevada, se refirió a la situación actual del sector, el impacto de las aplicaciones y las exigencias que deben cumplir taxis y remises para operar.

Respecto al presente de la actividad, señaló que el movimiento se mantiene por debajo de lo esperado. "Viene bastante tranquilo, no hay mucho movimiento y está bastante calmo", indicó. Según explicó, la demanda suele variar de acuerdo con las condiciones climáticas: "Cuando el clima está frío o llueve la gente viaja más y cuando sale el solcito la gente camina".

Niseggi destacó que la llegada de visitantes genera un incremento en la actividad, especialmente durante eventos deportivos. "Cuando vienen turistas hay un poquito más de movimiento. Se está haciendo una movida deportiva bastante importante los fines de semana, que eso por suerte trae un poco más de movimiento a la ciudad", comentó.

En cuanto a la modernización del servicio, recordó que Remises Nevada incorporó tecnología hace varios años. "Hace más de 7 años que tenemos aplicaciones igual que las que tienen las plataformas internacionales", afirmó. Además, explicó que recientemente sumaron un sistema de WhatsApp con inteligencia artificial. "Sabe dónde vas, te da el precio del viaje, el tiempo que te va a tardar el auto y tiene mucha información para Esquel. Ese mismo WhatsApp te puede recomendar lugares turísticos, lugares para comer y cómo va a estar el clima", detalló.

Sin embargo, reconoció que los usuarios se adaptaron mejor al servicio de WhatsApp que a las aplicaciones móviles. "El WhatsApp con inteligencia artificial lo usa bastante, pero no así las aplicaciones", sostuvo.

Al analizar el consumo del servicio, aseguró que la situación económica impactó directamente en el sector. "Cada vez menos, cada vez menos porque la situación económica se ve que está un poquito más ajustada", señaló. En ese sentido, observó que "hoy se ven los colectivos llenos" y que muchas personas utilizan taxis o remises únicamente en casos puntuales o de emergencia.

Sobre la eventual llegada de Uber, Niseggi remarcó que actualmente la plataforma no puede operar legalmente en Esquel. "Si vos querés pedir un Uber no hay en Esquel", afirmó, y agregó: "No hay una ordenanza que pueda regir para que esta gente pueda trabajar".

Según explicó, la normativa vigente contempla únicamente colectivos, taxis y remises como servicios habilitados para el transporte de pasajeros. "No hay otra ordenanza en la cual sea legal la utilización de ese servicio", sostuvo.

Y continuó: "Lo que traen a las ciudades la llegada de estos sistemas es mucha lucha entre los mismos vecinos, porque hay gente que está cumpliendo un montón de ordenanzas y otros se van a trabajar ilegalmente, entonces hay mucha fricción, discusiones y problemas por no ser legal".

En este sentido, cuestionó las diferencias regulatorias entre las plataformas y los prestadores tradicionales. "Los taxis y los remises tienen que pasar periódicamente por el municipio a hacer una inspección", explicó. Entre los requisitos enumeró seguros específicos, libreta sanitaria, antecedentes penales actualizados, habilitaciones e impuestos al día.

"Estas plataformas vos las bajás, salís a trabajar y no tributás nada", comentó. También señaló que quienes prestan servicios de transporte deben contar con licencias especiales y cumplir con la Ley Nacional de Tránsito, algo que, según afirmó, no siempre sucede en las aplicaciones.

Finalmente, se refirió a las dificultades que atraviesa el sector para renovar las unidades. "Hoy renovar el auto es muy difícil", expresó. Según explicó, la caída de los ingresos y el aumento de los costos hacen cada vez más complejo reemplazar los vehículos, una problemática que, aseguró, también se replica en otras ciudades del país.

"Está pasando que a la gente no le alcanza el dinero para poder reemplazar las unidades", concluyó.

R.G