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16 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Cien vecinos de Esquel reciben sus certificados de oficios y ya preparan nuevos cursos

El municipio, la Cooperativa 16 de Octubre y la UNPSJB reconocerán a los participantes este viernes. Además, ya planifican el lanzamiento de nuevas propuestas formativas para el mes de agosto. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, en conjunto con la Cooperativa 16 de Octubre y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, entregará los primeros 100 certificados de las capacitaciones de auxiliares en electricidad, gas y cloacas. Esta mañana se realizó una reunión de trabajo entre las instituciones para coordinar los detalles del acto de entrega, que se llevará a cabo el próximo viernes para reconocer a quienes completaron la formación.

 

Estas capacitaciones forman parte de una política impulsada para fortalecer la formación en oficios, generar nuevas oportunidades laborales y brindar herramientas concretas para la inserción en el mercado de trabajo. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Productivo destacaron el trabajo articulado con la cooperativa y la universidad, una alianza que permitió desarrollar propuestas de capacitación accesibles y de calidad para los vecinos.

 

Durante el encuentro también se avanzó en la planificación de nuevos cursos que comenzarán a dictarse en el mes de agosto. Las inscripciones y detalles de las próximas propuestas formativas serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del municipio.

 

De esta manera, se continúa promoviendo espacios de formación que contribuyen al desarrollo productivo local y fortalecen las oportunidades de crecimiento personal y laboral en la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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