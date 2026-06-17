-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes copa challengeraniversario de Teckafutsal masculino
17 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

La Copa Challenger Aniversario de Tecka entregará 4.500.000 de pesos en premios

Será la cuarta edición. El torneo de futsal masculino se jugará desde el 17 al 19 de julio en el Gimnasio Municipal
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Futsal del mejor donde todos quieren estar presentes. Queda un mes para la cuarta edición de la Copa Challenger 105° Aniversario de la localidad de Tecka y ya se anunció que, además del premio máximo que lo tiene Hay Equipo de El Bolsón, habrá en juego un total de 4.500.000 de pesos, dinero que será repartido entre los tres mejores del campeonato.

 

 

La cuata edición de La Copa Challenger está organizado por la Municipalidad de Tecka, a través del área de deportes en tanto los equipos que quieran anotarse podrán comunicarse al 2945 552831 o al 280 4608478.

 

Recordemos que el año pasado el título quedo en poder de Hay Equipo de El Bolsón quien venció en la final a Transporte Aymar por 3 a 1, en un gran partido con una gran actuación del arquero Luis Leiva y de Gastón Inalef.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Córdoba: hallan una nueva especie de mamífero en Traslasierra
2
 Cien vecinos de Esquel reciben sus certificados de oficios y ya preparan nuevos cursos
3
 Un volcán está que arde en la cordillera y hay alerta en toda la Patagonia
4
 Cargaba el celular dentro del auto y explotó: la mujer que lo acompañaba está grave por las quemaduras
5
 Mbappé hace historia en el Mundial 2026: superó a Messi y Pelé en la tabla de goleadores
1
 Pueblo Carao: "No es nuestro proyecto, sino de toda la comarca"
2
 La Copa Challenger Aniversario de Tecka entregará 4.500.000 de pesos en premios
3
 Seguridad Vial: una jornada para aprender las normas desde la infancia
4
 Copa Ciudad de Esquel de Boxeo: será este viernes, con una destacada velada interprovincial
5
 ¿Llega Uber a Esquel?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -