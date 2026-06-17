La Copa Challenger Aniversario de Tecka entregará 4.500.000 de pesos en premios

Futsal del mejor donde todos quieren estar presentes. Queda un mes para la cuarta edición de la Copa Challenger 105° Aniversario de la localidad de Tecka y ya se anunció que, además del premio máximo que lo tiene Hay Equipo de El Bolsón, habrá en juego un total de 4.500.000 de pesos, dinero que será repartido entre los tres mejores del campeonato.

La cuata edición de La Copa Challenger está organizado por la Municipalidad de Tecka, a través del área de deportes en tanto los equipos que quieran anotarse podrán comunicarse al 2945 552831 o al 280 4608478.

Recordemos que el año pasado el título quedo en poder de Hay Equipo de El Bolsón quien venció en la final a Transporte Aymar por 3 a 1, en un gran partido con una gran actuación del arquero Luis Leiva y de Gastón Inalef.