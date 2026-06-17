Robaron un televisor del ISFD 809 y piden ayuda para recuperarlo

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 809 fue víctima de un robo durante el fin de semana. Al ingresar al edificio este martes, las autoridades constataron la falta de uno de los televisores utilizados diariamente en las actividades pedagógicas de la institución.

"La verdad es que es muy triste, nos encontramos con que habían ingresado al edificio escolar y se habían llevado uno de nuestros dos televisores, que utilizamos para fines pedagógicos", expresó la directora del instituto, Laura Robledo.

La docente explicó que el equipo sustraído era un televisor de 32 pulgadas que formaba parte de los recursos de uso cotidiano del establecimiento. "Tenemos dos televisores y los utilizamos continuamente. Este era un televisor de 32 pulgadas, que se utilizan todos los días, en todo el horario en que el instituto funciona y ahora eso merma los recursos y la realidad es que está muy difícil volver a conseguirlos", lamentó.

Tras detectar el hecho, las autoridades realizaron la denuncia correspondiente. Según indicó Robledo, en el edificio funcionan varias instituciones educativas que comparten las instalaciones y ya se habían advertido indicios de lo ocurrido.

Además del robo del televisor, los delincuentes intentaron ingresar a otros sectores. "Intentaron entrar al kiosquito que tenemos aquí también funcionando, rompieron algunas cosas y creo que algunas cosas también faltaron, pero no lograron ingresar sino que metieron mano a través de las ventanas", detalló.

La directora señaló que los autores del hecho habrían intentado acceder al establecimiento por distintos puntos y que ahora será tarea de la Policía avanzar con la investigación. "Intentaron entrar por varios lugares, eso quedará ahora a cargo de la policía investigar al respecto", sostuvo.

En ese marco, solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperar el elemento robado. "Que tengan en cuenta que se ha robado recientemente un televisor Pioneer 32 pulgadas y que por favor den aviso a la policía, a la comisaría más cercana, porque hay altas posibilidades de que sea el nuestro", pidió.

Finalmente, Robledo agradeció la rápida intervención policial tras la denuncia. "En principio agradecer a la policía que se acercó inmediatamente con todo el personal disponible, que estuvieron tomando todas las muestras y realizando todas las pericias correspondientes para poder dar y ayudar con la situación", destacó.

Mientras avanza la investigación, desde el ISFD N° 809 esperan poder recuperar el equipo o encontrar la forma de reemplazar un recurso que consideraron fundamental para el desarrollo de las actividades educativas.

R.G