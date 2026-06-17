Chubut trabaja en el fortalecimiento de la Red Provincial de Salud

Como parte del plan de jerarquización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, la Secretaría de Salud puso en marcha días atrás en Trelew, en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys”, una capacitación orientada al fortalecimiento de la Red Provincial de Salud.

La actividad fue encabezada por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, quien estuvo acompañado por los subsecretarios de Hospitales, Romina Galarza, y de Salud Pública, Sergio Bartels; directores de los Hospitales de Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn; la diputada provincial Sandra Willatowski; y referentes de diversas áreas del nivel central de la cartera sanitaria, entre otros.

La actividad es coordinada por el referente sanitario nacional, el doctor Carlos Díaz, y tiene como propósito optimizar el funcionamiento de los establecimientos asistenciales y mejorar la calidad de atención de la población.

Cambios y logros en el sistema sanitario

En la oportunidad, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, afirmó que “es muy importante esta capacitación, porque estamos transitando un cambio de paradigma, un cambio en la manera de mirar cómo encaramos las soluciones en nuestro sistema sanitario provincial”.

“Estamos tratando de optimizar la organización del sistema, adaptándola a la realidad y para eso hay que repensar cómo planificamos y mejoramos la gestión y la atención”, destacó.

En esa línea, el funcionario provincial sostuvo que “tenemos que cambiar el modelo de moverse de las organizaciones, para hacerlas más flexibles, pero con resultados”, agregando que “necesitamos que los hospitales zonales organicen el sistema, basados en el concepto de gobierno clínico”.

En ese contexto, también sostuvo que “tenemos que trabajar en los liderazgos de conducción, en la gestión, en las habilidades blandas y adaptarnos a los nuevos desafíos. Hay métodos de cambio y en eso vamos a trabajar para que seamos consistentes y sostenibles”, manifestó.

Por último, Wisky valoró que “estamos en un proceso en el cual el sistema de salud está logrando muchas cosas importantes: vamos a tener en toda la provincia un 90% de cobertura con la Historia de Salud Integrada (HSI); y estamos armando una Unidad de Gestión de Datos Sanitarios, para que todo esté validado por una metodología, y otra de Cuidados de Alto Costo”, precisó, concluyendo que “es clave empezar a pensar la realidad desde otro lugar, eso es el cambio paradigmático”.