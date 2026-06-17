Otra vez el “Nahuelito”: un objeto extraño apareció sobre el lago y reavivó viejos misterios

La aparición de un objeto oscuro en las aguas del lago Nahuel Huapi, observada el pasado domingo alrededor de las 14 horas, volvió a despertar interrogantes y alimentó las especulaciones en torno al legendario Nahuelito.

Consultado sobre la fotografía obtenida en las últimas horas, Miguel Ángel Rossi, director del documental Bajo Superficie, sostuvo que no es posible determinar con certeza qué muestra la imagen, aunque aseguró que no se trata de un hecho aislado. "No es claro lo que sucede ahí. Lo que sí puedo aportar es que en ese lugar cada tanto aparecen situaciones similares", afirmó.

Rossi explicó que durante la investigación que dio origen a su película reunió numerosos testimonios, fotografías y videos relacionados con fenómenos extraños observados en el lago. Según indicó, uno de los registros audiovisuales incluidos en el documental fue captado precisamente en una zona cercana al lugar donde se tomó la fotografía difundida este domingo. "En la película hay un video filmado desde la zona del Anfiteatro que muestra algunas cosas en ese sector", señaló.

El realizador también reveló la existencia de material inédito que aún no cuenta con autorización para ser difundido. Se trata de una secuencia fotográfica en la que puede observarse cómo un objeto oscuro emerge en la superficie del agua en el mismo lugar donde se registró el reciente avistamiento.

"Tengo una serie de fotos donde algo oscuro emerge en ese mismo lugar. Incluso una lancha de Prefectura que navegaba cerca se aproxima y rodea esa mancha oscura. Después la mancha desaparece y la embarcación se retira", relató.

Según explicó, las imágenes fueron obtenidas de manera casual por un fotógrafo que se encontraba retratando el paisaje y terminó registrando el extraño episodio.

Rossi agregó que también posee otra fotografía tomada años después por un turista que se encontraba alojado en una vivienda de la zona y que muestra una situación similar en el mismo sector del lago. "Con diferencia de años tengo al menos cuatro documentos relacionados con hechos de este tipo", aseguró.

Para el director de Bajo Superficie, la repetición de registros en un mismo punto del Nahuel Huapi convierte al fenómeno en un tema de permanente interés. Aunque evita extraer conclusiones definitivas sobre el origen de estas apariciones, considera que la acumulación de testimonios y evidencias visuales mantiene vigente uno de los misterios más fascinantes de la Patagonia.