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17 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia incorpora nuevos camiones viales y antenas de conectividad satelital para la supervisión de maquinaria

La Administración de Vialidad Provincial abrió los sobres de dos millonarias licitaciones con el objetivo de optimizar las tareas del organismo en todo el territorio chubutense.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut continúa invirtiendo en sectores estratégicos para hacer más eficiente el trabajo de las distintas áreas del Estado, y en ese marco la Administración de Vialidad Provincial abrió dos licitaciones con el objeto, por un lado, de reforzar la flota de vehículos pesados, y por otro, brindar conectividad a las máquinas desplegadas en lugares inhóspitos del territorio.

 

La primera de las aperturas correspondió a la Licitación Pública N° 16-AVP-2026, la cual con un presupuesto de más de mil millones de pesos, contempla la incorporación de ocho camiones, seis con caja volcadora y dos tipo tractor.

 

El acto público tuvo lugar en la sede central del organismo vial en Rawson y se presentaron siete firmas, pero solo cuatro de ellas cotizaron todos los ítems. La primera fue de la empresa Buswagen S.A. con una oferta económica de $1.415.200.000, Fiorasi S.A. hizo una propuesta de $1.489.062.090, Alum Truck S.A. con $ 1.361.555.450 en tanto Tazyc S.A.S. ofertó 1.574.300.000.  

 

Las otras tres empresas hicieron propuestas que no abarcaron todos los ítems: Oscar Scorza Equipos y Servicios ofertó S.R.L. $ 997.455.000, Corvens Motors Argentina hizo lo propio con un valor de S.A. $ 921.000.000  y Abercar S.R.L. hizo una oferta de $ 431.520.000.

 

Antenas y conectividad

 

Por otra parte, la Licitación Pública N° 18-AVP-2026 comprendió la compra de antenas de conectividad satelital y demás insumos para supervisar de manera remota el funcionamiento de las máquinas a partir de los GPS que tienen instalados.

 

En esta oportunidad se presentaron cuatro ofertas, pero dos fueron desestimadas por la escribana ante la ausencia de requerimientos básicos del pliego. Sin embargo, la empresa Tecnogastre S.R.L. hizo una oferta en pesos de $ 51.700.000; y M&A de Marcela Albania Servicios Generales, realizó una propuesta económica en dólares de 33.396,76, presentaron toda la documentación solicitada.

 

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