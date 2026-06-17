Infecciones respiratorias: refuerzan las medidas de prevención en escuelas

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, recuerda a las instituciones educativas la importancia de fortalecer las medidas de prevención y cuidado ante el incremento de las infecciones respiratorias agudas (IRA), de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Dirección Provincial de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud.

Según informó el organismo sanitario, a la Semana Epidemiológica N° 22 se registra una circulación predominante del virus Influenza, junto con otros virus respiratorios que habitualmente afectan a la población durante esta época del año. En este contexto, las escuelas cumplen un rol fundamental en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades transmisibles.

Medidas de prevención en los establecimientos educativos

Entre las principales recomendaciones se destaca la promoción de la higiene frecuente de manos mediante el lavado con agua y jabón, así como la disponibilidad de alcohol en gel o soluciones sanitizantes en espacios comunes. Asimismo, se sugiere garantizar, en la medida de las posibilidades de cada institución, el acceso a jabón líquido y elementos descartables para el secado de manos.

Otra medida esencial es favorecer la ventilación regular de aulas, oficinas y espacios compartidos, incluso durante los días de bajas temperaturas. En este sentido, se recomienda priorizar la ventilación cruzada siempre que las condiciones lo permitan.

La Dirección Provincial de Epidemiología también recuerda la importancia de reforzar las prácticas de higiene respiratoria, cubriendo nariz y boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, utilizando pañuelos descartables y realizando la higiene de manos luego de manipular secreciones respiratorias.

Además, se solicita promover la asistencia responsable, recomendando que estudiantes, docentes y trabajadores que presenten fiebre, síntomas agudos o malestar general permanezcan en sus hogares hasta su recuperación y consulten oportunamente al sistema de salud ante signos de alarma o persistencia del cuadro. Asimismo, se aconseja el uso de barbijo en aquellas personas que presenten síntomas respiratorios y, por razones justificadas, deban concurrir al establecimiento educativo, como una medida adicional para reducir la transmisión de virus en los espacios escolares.

Vacunación, limpieza y compromiso comunitario

Las recomendaciones incluyen también la actualización de los esquemas de vacunación de acuerdo con las indicaciones vigentes, haciendo especial hincapié en la vacunación antigripal de los grupos para los que se encuentra indicada.

Por otra parte, se aconseja fortalecer la limpieza y desinfección periódica de superficies de contacto frecuente, tales como escritorios, picaportes, teclados, mouses, barandas y demás elementos de uso compartido dentro de los establecimientos.

Finalmente, se destaca la necesidad de mantener una comunicación permanente con las familias, compartiendo las medidas preventivas y promoviendo la consulta médica oportuna frente a síntomas respiratorios persistentes.

Desde la Secretaría de Salud señalaron que la implementación sostenida de estas acciones contribuye a disminuir la circulación de virus respiratorios, reducir el ausentismo escolar y favorecer entornos educativos más seguros y saludables para toda la comunidad.