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Por Redacción Red43

Emiten alerta amarilla por lluvias y posibles nevadas en la cordillera chubutense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la región cordillerana de Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por precipitaciones persistentes. Se espera que el fenómeno se desarrolle durante la noche del viernes 19 de junio.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con el informe oficial, las condiciones meteorológicas darán lugar a lluvias constantes que podrían alcanzar acumulados de entre 15 y 30 milímetros. Sin embargo, las autoridades advirtieron que no se descarta que los valores puedan superar estas cifras de manera localizada.

 

Pronóstico y alcances

 

El sistema de alerta no solo contempla precipitaciones líquidas, sino que advierte sobre la posibilidad de condiciones más adversas en cotas elevadas:

 

Precipitaciones mixtas: En diversos sectores de la cordillera, existe una alta probabilidad de que la lluvia se presente mezclada con nieve.

 

Nieve en alta montaña: En las zonas de mayor elevación, el fenómeno podría transformarse íntegramente en nevadas.

 

Áreas afectadas: El alerta abarca los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

 

Recomendaciones a la comunidad

 

Ante la inminencia del frente meteorológico, el Gobierno del Chubut solicita a los habitantes y a quienes deban transitar por la zona cordillerana extremar las medidas de precaución. Se recomienda verificar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, circular a baja velocidad y mantenerse atentos a las actualizaciones de los canales oficiales.

 

El SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y notificará cualquier cambio significativo en el pronóstico durante las próximas horas.

 

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