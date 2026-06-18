Emiten alerta amarilla por lluvias y posibles nevadas en la cordillera chubutense

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones meteorológicas darán lugar a lluvias constantes que podrían alcanzar acumulados de entre 15 y 30 milímetros. Sin embargo, las autoridades advirtieron que no se descarta que los valores puedan superar estas cifras de manera localizada.

Pronóstico y alcances

El sistema de alerta no solo contempla precipitaciones líquidas, sino que advierte sobre la posibilidad de condiciones más adversas en cotas elevadas:

Precipitaciones mixtas: En diversos sectores de la cordillera, existe una alta probabilidad de que la lluvia se presente mezclada con nieve.

Nieve en alta montaña: En las zonas de mayor elevación, el fenómeno podría transformarse íntegramente en nevadas.

Áreas afectadas: El alerta abarca los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.





Recomendaciones a la comunidad

Ante la inminencia del frente meteorológico, el Gobierno del Chubut solicita a los habitantes y a quienes deban transitar por la zona cordillerana extremar las medidas de precaución. Se recomienda verificar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, circular a baja velocidad y mantenerse atentos a las actualizaciones de los canales oficiales.

El SMN continuará monitoreando la evolución del fenómeno y notificará cualquier cambio significativo en el pronóstico durante las próximas horas.