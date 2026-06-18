Caminatas personalizadas en Esquel: "Te acompaño desde que salís de tu casa hasta que volvés"

En diálogo con Red43, la profesora de educación física Pamela Mutio invitó a la comunidad y a las visitantes a sumarse a sus propuestas de caminatas personalizadas orientadas exclusivamente al público femenino. Según explicó, la actividad busca ofrecer una experiencia de esparcimiento en la naturaleza adaptada a las posibilidades y ritmos de cada mujer, tanto de día como bajo las estrellas.

La iniciativa nació a partir de notar que muchas personas no se animan a sumarse a las propuestas tradicionales por temor a no poder seguir el ritmo de un grupo masivo, por miedo a lesionarse, o por estar solas. Al respecto, la profesional destacó que su prioridad es que el movimiento se disfrute y sea seguro, sin la presión de una competencia o de un entrenamiento extremo, adaptando siempre la intensidad al ritmo de las caminantes.

"La idea es que se den a conocer estas caminatas personalizadas, donde cada salida se piensa según lo que el participante busca y puede realizar, disfrutando del paisaje de una manera cuidada", comentó Mutio, señalando que los cupos son siempre en grupos reducidos para garantizar la seguridad. Además, para brindar mayor tranquilidad y comodidad, la actividad cuenta con puntos de encuentro específicos y ella misma se encarga de ir a buscar a las participantes.

"No caminás sola. Te acompaño desde que salís de tu casa, hasta que volvés", remarca de forma contundente Pamela sobre el nivel de acompañamiento de la propuesta. Las jornadas incluyen opciones diurnas para apreciar la inmensidad del entorno patagónico y salidas nocturnas para vivir una experiencia diferente bajo la luz de la luna o las estrellas.

"Como profe de educación física, planifico el circuito teniendo en cuenta las condiciones y la salud de cada persona para que la actividad física sea un cable a tierra, un bienestar, y no una fuente de estrés o frustración", agregó la entrevistada. Para sumarse a las propuestas o realizar consultas sobre los circuitos, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 2945-681283.

EBW