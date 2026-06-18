La Legislatura prorrogó beneficios fiscales para empresas radicadas en Chubut

En la sesión de este jueves, la Legislatura del Chubut sancionó la prórroga de la Ley XXIV N° 116, que establece beneficios fiscales para sociedades con domicilio en Chubut, con el objetivo de incentivar las inversiones y la creación de puestos de empleo.



La medida fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut y Familia Chubutense, mientras que los bloques de la oposición Arriba Chubut, el Pich, el Frente de Izquierda y Chubut Unido se pronunciaron en contra.



Por su parte, los legisladores Sergio González (Chubut Unido) y Tatiana Goic y Mariela Williams (Primero Chubut-CET) no se encontraban presentes en la sesión.



La ley impulsada por el Gobierno de Ignacio Torres tiene por objeto dar continuidad a las medidas de incentivo tributario orientadas a promover la capitalización empresarial, la inversión productiva y la generación de empleo genuino en la provincia.



Promover inversión



Al presentar la iniciativa, el diputado Emanuel Fernández (Despierta Chubut), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, expuso: “Este proyecto es muy importante como herramienta que sirvió y que debe seguir sirviendo para promover la inversión privada, para facilitar la constitución de sociedades, y fortalecer el desarrollo productivo de nuestra provincia en un contexto complicado como el que tenemos en nuestro país”.



“Creemos que, desde que entró en vigencia, diferentes sociedades y demás han confiado en esta herramienta, se han adherido a este régimen. Cada sociedad, cada empresa que se radica en esta provincia o que decide aumentar su capital, no es más o menos que generar trabajo para la provincia de Chubut, aumentar la inversión privada; es aumentar la actividad económica de la provincia”, añadió.



Información



Desde la oposición, Vanesa Abril (Arriba Chubut) objetó que faltaba información del Ejecutivo respecto del impacto que este régimen vigente ha tenido en la economía provincial como para hacer una evaluación de los resultados.



“Consideramos necesario contar con la información por parte del Poder Ejecutivo; en este caso entiendo que debe ser la IGJ quien debería haber acercado o informado la nómina de empresas que se adhirieron a esta normativa para evaluar de manera correcta la prórroga que se está estableciendo en este nuevo proyecto que estamos tratando”, sostuvo.



De esta manera, justificó el rechazo del bloque opositor al entender que “me parece que hubiera sido oportuno que para poder hacer la evaluación correcta de esta prórroga haber tenido la información tanto del Ministerio de Producción como del IGJ respecto de las empresas que adhirieron a la norma que vamos a prorrogar”.



A su turno, Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, insistió en que la oposición no está en condiciones de acompañar esa prórroga al entender –según su criterio- que no hay datos certeros que respalden los resultados de esas políticas.



En sintonía con la oposición de Arriba Chubut, Andrea Toro, del Pich, planteó: “No sabemos cuáles fueron, por ejemplo, las sociedades que se beneficiaron con este régimen. No sabemos cuántos trabajadores podrían haber sido incorporados. Es decir, nos falta información y nosotros como diputados a la hora de hacer o extender una prórroga debemos contar con cierta información que el Ejecutivo nos tiene que aportar para que podamos tener un panorama más claro de si es necesario, si fue beneficioso”.



“Por eso desde este bloque no vamos a acompañar esta iniciativa por el Poder Ejecutivo porque consideramos, como el bloque de Arriba Chubut, que necesitamos este tipo de evaluación para ver si realmente es necesaria la prórroga”, indicó.



Más puestos de trabajo



En respuesta a esto, Sergio Ongarato (Despierta Chubut), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, refutó: “Valoro la decisión del Gobierno del Chubut de continuar con medidas de promoción, con medidas que incentiven la producción dentro del territorio de nuestra provincia. Medidas que, además de intentar hacer crecer a las empresas, propenden a generar más puestos de trabajo para los chubutenses, que es en definitiva lo que más nos importa a todos, lo que más le importa al gobernador de nuestra provincia.”



De este modo, justificó Ongarato, “con esta ley buscamos reducir los costos de la formalización y capitalización de las sociedades radicadas en Chubut. En definitiva, incentivar nuevas inversiones y, como dije, generar la mayor cantidad de condiciones posibles en un marco nacional que resulta adverso, pero no obstante eso, el Gobierno de la Provincia busca generar las condiciones para que haya nuevas inversiones y para que aquellos que están invirtiendo en nuestra provincia puedan crecer”.



Aprender de los errores



En tanto, el diputado del oficialismo Luis Juncos indicó, dirigiéndose a la oposición: “Nosotros vamos a aprender de los errores de ustedes. Ahora quieren que nosotros le encontremos soluciones de fondo a problemas que ha habido en esta provincia y en este país durante años”.



“Se enojan cuando no tratamos sus proyectos, pero cuando tratamos alguno en el mismo sentido se enojan también”, indicó.



“Somos respetuosos, escuchamos, debatimos, vamos a las comisiones”, dijo. Y mencionó: “En forma atinada, la diputada Toro hizo alusión a un error en el artículo 1° de este proyecto de ley y lo modificamos. No nos ponemos colorados si nos equivocamos. Y no va a ser la última vez. Convocamos gente, convocamos a las cámaras, a los comercios”, recordó.



“Puede que no salgan sus proyectos, pero parte de sus proyectos están incluidos en este y en próximos que vamos a tratar en esta casa”, dijo. Y adelantó: “Entiendo que en la próxima sesión van a haber una serie de exenciones que se vienen trabajando entre el Gobierno y el sector privado. Y no descartamos los proyectos que ha presentado la posición”, enfatizó.



Y concluyó: “Estamos en situaciones complejas. Lo que estamos tratando hoy es de darles una mano a las empresas a través de una exención impositiva que estamos extendiendo”.



“Vamos a acompañar este proyecto, vamos a seguir escuchando a todos los actores, y vamos a seguir impulsando un alivio para todos los que quieran invertir en la provincia”, finalizó.



Alivio fiscal



Para finalizar, Daniel Hollmann, presidente del bloque Despierta Chubut, dijo que el proyecto “tiene que ver con una prórroga de una medida que tomó el Gobierno, una de las tantas que se tomaron el año pasado que justamente es de eximir el pago del impuesto al sello para la constitución de sociedades”.



“Nadie desconoce la situación de recesión que se viene llevando adelante por un contexto nacional que afecta no solo a nuestra provincia, sino a todas las provincias de la Argentina. en ese marco y en ese contexto, y a pesar de la recesión, yo sí voy a poner en valor lo que tiene que ver con este proyecto, que es llevar adelante una política de alivio fiscal, llevar adelante medidas de promoción”, sentenció.