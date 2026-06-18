Campaña solidaria tras el fallecimiento de una joven madre de Trevelin

El fallecimiento de Noemí Díaz, ocurrido durante la mañana de este jueves en el Hospital Zonal de Esquel, ha causado un profundo pesar en toda la región. Ante la difícil situación que atraviesa su familia, que ha quedado al cuidado de sus dos hijos pequeños, se ha iniciado una colecta solidaria para costear los gastos que demanda el último adiós.

Los allegados a Noemí han hecho un llamado a la comunidad apelando a la solidaridad de los vecinos de Trevelin y Esquel. Cualquier aporte, por pequeño que sea, representa un alivio significativo para la familia en medio de esta dolorosa circunstancia.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen brindar su apoyo pueden realizar una transferencia a través de la aplicación de Mercado Pago:

Alias: bren2708

La familia agradece de antemano todas las muestras de cariño, respeto y la ayuda recibida en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz, Noemí Díaz, y llegue el apoyo necesario a sus familiares e hijos.