Ángel Sierra fue proclamado para un nuevo mandato al frente de APEL

La Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) llevó adelante hoy jueves el acto de proclamación de las autoridades surgidas del reciente proceso electoral, que ratificó la continuidad de la conducción gremial encabezada por el secretario general, Ángel Sierra. La ceremonia se desarrolló en el auditorio de la Legislatura del Chubut y contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna; diputados provinciales de distintos bloques; funcionarios; afiliados; jubilados y trabajadores legislativos.



Reconocimiento al trabajo conjunto



Durante el acto, el vicegobernador Gustavo Menna se refirió a la importancia de la participación democrática dentro de las organizaciones gremiales y agradeció el acompañamiento permanente de los trabajadores legislativos en la tarea cotidiana del Poder Legislativo.



Asimismo, reconoció la labor desarrollada por APEL a lo largo de los años y ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre las autoridades de la Cámara y la representación sindical, con el objetivo de seguir consolidando el prestigio institucional de la Legislatura y garantizar el normal funcionamiento de sus actividades.



Finalmente, felicitó a las autoridades proclamadas y les deseó éxito en la nueva etapa de gestión.



Continuidad y compromiso gremial



Por su parte, el secretario general de APEL, Ángel Sierra, agradeció el acompañamiento de afiliados, empleados, jubilados y autoridades presentes, y destacó la relevancia de realizar la proclamación en el ámbito legislativo.



En su mensaje, remarcó el compromiso sostenido de la organización en la defensa de los derechos de los trabajadores y valoró la construcción de consensos alcanzada con las distintas autoridades de la Cámara durante los últimos años.



También expresó su reconocimiento a diputados, secretarios y funcionarios por la predisposición al diálogo y el trabajo conjunto, y subrayó la importancia de mantener canales institucionales que permitan avanzar en mejoras para los trabajadores legislativos y para el fortalecimiento del Poder Legislativo.



Sierra agradeció además la tarea desarrollada por la Junta Electoral durante el proceso eleccionario y manifestó su orgullo por continuar representando a los trabajadores legislativos.



Autoridades proclamadas



Durante la ceremonia quedaron formalmente proclamadas las autoridades de la Lista Blanca que conducirán la Comisión Directiva de APEL en el nuevo período de gestión.



La conducción está encabezada por Ángel Nilo Sierra como secretario general y Zulma Hebe Mara Mendieta como secretaria adjunta.



Integran además la comisión María José Bonillo (Tesorería y Finanzas), Gabriela Elizabeth Soria (Administración), Juan Carlos Zúñiga (Organización), Gastón Ariel Lorenzi (Asuntos Laborales), Adrián Alberto Inthamussu (Acción Social), Silvana Jessica Figueroa (Actas y Prensa), Anahí Fabiana Aphesberho (Capacitación, Cultura y Difusión) y Marcos Sebastián Taruman Aguirre (Deportes y Actividades Recreativas).

Los vocales titulares son Rosana Lorena Morán y María de los Ángeles Reichelt, mientras que María Victoria Miguel y Esteban Augusto Cerra Castro se desempeñan como vocales suplentes.



Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas está integrada por Nélida Lorena Vargas, Claudio Marcelo Ferrari y Norma Fernanda Wodicka como titulares; y Romina James, Víctor Hugo Fuentealba y Florencia Gisella Magali Quaglia como suplentes.