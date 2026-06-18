Esquel marca el rumbo en gestión de residuos tras una inversión histórica

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que la obra de ampliación de la planta de tratamiento de residuos está a punto de finalizar. Con una inversión total de 2.500 millones de pesos financiada exclusivamente por el municipio, el jefe comunal advirtió que limitará el uso de las instalaciones a los vecinos de Esquel ante la falta de pago y colaboración por parte de Trevelin.

Durante el anuncio, Taccetta enfatizó que la obra, una de las más importantes de su gestión, responde a una necesidad urgente para evitar una crisis ambiental, dado que la planta enfrentaba una saturación crítica. "Defendemos los intereses de nuestra ciudad y los fondos de nuestros contribuyentes", declaró el intendente, subrayando que la administración municipal debió realizar un esfuerzo financiero extraordinario para completar la construcción ante el apremio de la justicia.

El eje central del conflicto radica en la difícil relación con el municipio de Trevelin en materia de gestión de residuos. Taccetta aclaró que existen dos cuestiones separadas: por un lado, una deuda judicializada de más de 370 millones de pesos (a valores históricos) acumulada entre 2021 y 2023 por el ingreso de toneladas a la planta; y, por otro, el costo de la nueva obra de ampliación.

El intendente fue contundente respecto a la falta de reciprocidad: mientras Esquel implementa políticas de separación en origen para grandes generadores y educación ambiental, Trevelin continúa enviando sus residuos mezclados directamente al módulo, agravando el desgaste de la infraestructura. Además, señaló que Trevelin dejó de aportar el camión y el personal que en su momento estaban destinados a la operativa.

Taccetta planteó que, si Trevelin desea seguir utilizando la infraestructura, deberá abonar el 20% correspondiente al costo de esta nueva etapa de la obra, además de saldar la deuda histórica. "Cuando la planta tiene problemas es de Esquel, y cuando hay que utilizarla, pareciera que tiene que ser de los dos", ironizó el mandatario.

En este marco, el municipio de Esquel enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para dar de baja el convenio marco vigente con Trevelin, ante la falta de acuerdos y el apremio de los plazos judiciales. Taccetta subrayó que, desde el inicio de su gestión, impuso la regla de que "el que no paga, no entra", asegurando que, bajo su administración, la liquidación de las toneladas ingresadas se ha cobrado en tiempo y forma.

La obra, que cuenta con una vida útil estimada de ocho años, será presentada próximamente ante la justicia como prueba del cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el municipio de Esquel.

