Taccetta presentó una oferta salarial para municipales y confirmó el pago del aguinaldo

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, dio a conocer los detalles de la reciente propuesta salarial presentada a los gremios municipales (ATE y SOEM). La oferta consiste en un aumento del 5% a partir de julio, con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada del primer semestre, la cual se estima cercana al 17%.

Taccetta resaltó que existe un "buen diálogo" con los representantes gremiales, con quienes mantiene reuniones constantes donde se transparentan los números de la gestión. "Explicamos la situación en la que se encuentra no solo el municipio, sino todos los municipios de la provincia, ante la baja de los ingresos más importantes como impuestos y coparticipación", explicó el jefe comunal, señalando además el impacto que genera en las arcas municipales la baja del precio internacional del petróleo.

Si bien el incremento del 5% se aplicará desde julio, el intendente indicó que las mesas de negociación continuarán abiertas para definir las actualizaciones correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

En materia de anuncios inmediatos, Taccetta confirmó que hoy se está haciendo efectivo el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales. El mandatario subrayó que el objetivo fue que los fondos estuvieran disponibles lo antes posible, permitiendo a los empleados realizar compras previas al Día del Padre y fomentar el consumo local.

A pesar de la coyuntura económica, el intendente reafirmó que el municipio sostiene un "plan ambicioso de obras". En este sentido, destacó que la planificación financiera permite compatibilizar el pago de incrementos salariales con la necesaria inversión en equipamiento.

Como hito de esta gestión, Taccetta anunció que el próximo martes se realizará la presentación oficial de una nueva motoniveladora adquirida con fondos municipales, marcando un hecho histórico ya que se trata de la primera incorporación de esta maquinaria en 21 años. "En la planificación que tenemos está previsto estos incrementos salariales y a su vez la incorporación de maquinaria", concluyó el mandatario.