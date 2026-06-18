De terror: le pagó a un sicario para que mate a su mamá porque no lo quería a su novio

Una adolescente de 17 años quedó detenida junto a otros dos jóvenes por el brutal homicidio de su madre, Ingrid del Carmen Barrera Rantul, de 53 años, ocurrido en la comuna de Loncoche, región de La Araucanía, Chile. Según la investigación de la Fiscalía, la menor habría planificado el crimen junto a su pareja y habría pagado $60 mil a un compañero de colegio para ejecutar el asesinato.

El cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado domingo al interior de su domicilio con múltiples heridas provocadas con un arma cortopunzante. El caso generó conmoción por la violencia del ataque y por la presunta participación de la propia hija de la víctima.

De acuerdo con antecedentes entregados por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, la joven, su novio y un tercer adolescente habrían coordinado el homicidio tras un conflicto familiar de larga data. La principal hipótesis apunta a que la víctima se oponía a la relación sentimental entre su hija y uno de los imputados.

“Lo que hemos podido establecer hasta ahora es que en esta acción estaba involucrada una hija de la víctima directamente, además del novio de ella y un tercer adolescente”, explicó el fiscal.

La investigación reveló que la pareja habría decidido contratar a otro menor de edad para concretar el crimen. El pago acordado para cometer el homicidio habría sido de $60 mil, una cifra que el fiscal calificó como baja considerando la gravedad del hecho.

Garrido describió el caso como “una suerte de sicariato entre adolescentes”, debido a que existiría una planificación previa y la participación de un tercero encargado de ejecutar el ataque.

Los investigadores detallaron la extrema violencia utilizada contra Ingrid Barrera. Según la Fiscalía, la mujer presentaba más de 80 lesiones, además de heridas cortopunzantes y múltiples fracturas. “La cantidad de lesiones es bastante elevada. Son más de 80 lesiones, fracturas y heridas cortopunzantes”, señaló el persecutor.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, prefecto Sergio Alarcón, confirmó que las lesiones eran atribuibles a la intervención de terceros y que correspondían a un ataque con arma cortante.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la hija de la víctima y su pareja habrían abandonado el domicilio durante la mañana, dejando una ventana abierta para permitir el ingreso del supuesto autor material.

Luego, el tercer adolescente habría entrado solo a la vivienda y cometido el homicidio. Posteriormente, los jóvenes habrían regresado al lugar y reportado el hallazgo del cuerpo, acción que formaría parte del plan investigado por la Fiscalía.