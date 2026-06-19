La Legislatura declaró patrimonio cultural inmaterial del Chubut a los Eisteddfod

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el Proyecto de Ley General N° 134/25, mediante el cual se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia a los Eisteddfod que se realizan en distintas localidades chubutenses, en reconocimiento a su valor histórico, cultural, educativo y social.



La iniciativa fue presentada por el diputado Fabián Gandón (Despierta Chubut), quien destacó que “estos festivales constituyen una de las expresiones culturales más antiguas y profundas del Chubut, con origen en Gales y arraigo en la provincia desde la llegada de los colonos galeses en 1865”.



Asimismo, el legislador señaló que los Eisteddfod representan una tradición viva que reúne literatura, música, danza, artes visuales, poesía y diversas manifestaciones artísticas, preservando un legado cultural que se mantiene vigente en localidades como Trelew, Puerto Madryn, Gaiman y Trevelin.



Un reconocimiento a la identidad chubutense



Durante el tratamiento del proyecto, la diputada cordillerana Karina Otero (Despierta Chubut) recordó el aporte de la comunidad galesa en el Plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre y sostuvo que reconocer a los Eisteddfod implica también homenajear a quienes contribuyeron al fortalecimiento de la soberanía argentina y al desarrollo de la provincia.



Por su parte, la diputada también cordillerana Norma Arbilla (Arriba Chubut) valoró el trabajo realizado por la Asociación Galesa de Esquel y resaltó los principios culturales y comunitarios que inspiran estas celebraciones.



En tanto, la diputada Mariela Tamame (Chubut Unido) afirmó que “la llegada de los galeses a Chubut marcó un hito en la historia patagónica” y destacó el esfuerzo sostenido de la comunidad por conservar sus tradiciones, su lengua y sus costumbres a lo largo de más de 160 años.



Modernización y cooperación institucional



En otro de los puntos de la sesión, la Legislatura aprobó el Proyecto de Ley N° 77/26, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, que ratifica el convenio marco suscripto entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Secretaría General de Gobierno del Chubut.



Al fundamentar la iniciativa, la diputada Sonia Cavagnini (Despierta Chubut) explicó que el acuerdo establece mecanismos de colaboración y asistencia técnica recíproca para garantizar el intercambio seguro de información entre la Provincia y la Administración Pública Nacional.



Además, remarcó que la implementación del convenio permitirá “optimizar procesos administrativos, fortalecer la modernización del Estado y garantizar un intercambio de información seguro y ajustado a la normativa vigente”, al tiempo que destacó que no implicará erogaciones presupuestarias para la Provincia.



Iniciativas de interés cultural y comunitario



Durante la sesión también se aprobó el Proyecto de Ley N° 75/26, que autoriza la donación de una camioneta Ford F-100 perteneciente a la Secretaría de Salud a la Municipalidad de Cholila.



Al presentar la iniciativa, la diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut) explicó que el objetivo es que el municipio pueda reparar el vehículo y destinarlo a sus tareas cotidianas. Además, la norma contempla la exención del pago de impuestos derivados de la transferencia.



Asimismo, se sancionó el Proyecto de Ley N° 67/26, impulsado por el diputado Fabián Gandón, que declara a la “Fiesta de la Sal y del Tren Salinero” como fiesta popular de la provincia.



Al fundamentar la propuesta, el legislador destacó el valor histórico de la celebración y señaló que “esta fiesta nos traslada al inicio de una localidad emblemática y pone en valor el rol que tuvo la actividad salinera en el desarrollo de Puerto Pirámides y de toda Península Valdés”.



Por último, la Cámara aprobó el Proyecto de Resolución N° 96/26, impulsado por la diputada Karina Otero, que declara de interés legislativo el libro “Pedregullo, Piedras Patagónicas” del maestro artesano Ian Fraser Caddow.



Durante su exposición, Otero expresó que “hablar de Ian es hablar de alguien que supo encontrar belleza donde muchos solo veían una piedra más” y sostuvo que el reconocimiento constituye un merecido homenaje a quien dedicó su vida a preservar saberes, transmitir conocimientos y fortalecer la identidad cultural patagónica.