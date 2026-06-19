Ni “Pampita” se salva: compró dos paquetes de figuritas del mundial y le mandaron tomates

Carolina Ardohain, conocida como “Pampita”, quien viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina, contó que fue víctima de una estafa al comprar para sus hijos dos paquetes de figuritas por Internet. Ella solo quería darles el gusto a sus hijos, que como todos los niños se sumaron al furor del álbum del mundial y al intercambio en el colegio.

Durante una charla con Andy Kusnetzoff, Pampita dijo: "Fui estafada, les quiero contar. Como tengo tres pibes, dije vamos a comprar la caja grande y lo divido entre los tres. Yo dije: vamos a comprar la caja grande, la divido para los tres y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y demoraba en llegar", relató desde Kansas.

Como no se concretaba la entrega, "los chicos preguntaban si había llegado la caja porque yo no compraba figuritas por la bendita caja. En dos semanas los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaba cambiando figuritas", agregó para relatar el desenlace.

"Llega la caja y eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban exactamente el mismo espacio. Estafada totalmente", dijo la modelo que se transformó en víctima, como otros argentinos que recibieron en lugar del paquete de figuritas cajas de té o de mate cocido.