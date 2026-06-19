Residuos: analizan suspender el convenio marco entre Esquel y Trevelin

El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, se refirió al proyecto presentado por un grupo de vecinos que solicita medidas vinculadas al convenio marco relacionado con la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

Según explicó, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Legales y tenía previsto ser tratada este viernes en una reunión especial convocada en reemplazo de la comisión que no pudo realizarse el lunes debido al feriado.

"Está en la comisión de legales y tiene tratamiento hoy viernes a las 11 de la mañana. Se hace una comisión que reemplaza la que no se pudo hacer el día lunes por tratarse del feriado", indicó.

Álvarez señaló además que durante el encuentro se analizará un dictamen elaborado por el asesor legal del cuerpo legislativo. "El asesor legal da un dictamen en el que dice básicamente que estamos facultados para poder votar afirmativamente, en caso de quererlo, por la suspensión del convenio marco o la anulación del convenio marco", sostuvo.

En ese sentido, manifestó su expectativa respecto del resultado del tratamiento legislativo. "Yo creo que va a ir por esa línea", afirmó, aunque consideró que podría no contar con el acompañamiento de los bloques opositores.

Consultado sobre las posibles consecuencias de una eventual suspensión del acuerdo, Álvarez expresó que espera que la situación permita avanzar hacia una nueva negociación entre las partes. "Yo espero que se tome magnitud de la gravedad de la situación y se pueda llegar a hacer un nuevo acuerdo en el que ya no queden más dudas de qué es quién en el acuerdo, y que se hagan cargo del costo que tiene procesar los residuos de Trevelin", señaló.

Asimismo, diferenció la situación de la administración municipal de la de los contribuyentes de la localidad vecina. "Cuando yo hablo de Trevelin hablo de la gestión municipal, porque el vecino de Trevelin paga la tasa todos los meses, como el vecino de Esquel. El tema es que después eso no llega a donde tiene que llegar, que es a la planta y al tratamiento de los residuos", afirmó.

Por último, se refirió a la instancia judicial iniciada por Esquel en relación con la deuda reclamada a Trevelin. "Eso va a seguir el proceso judicial obviamente, que va por otra vía, porque es por una deuda que la Justicia dictaminará", concluyó.

R.G