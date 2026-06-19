Nueva audiencia pública de la Coop 16: "fue positivo"

Rubén Álvarez, presidente del Concejo Deliberante, explicó lo ocurrido en la nueva audiencia pública realizada por la Cooperativa 16 de Octubre.



La Coop modificó los cuadros tarifarios: "en tiempo y forma y eso dio lugar a iniciar con el proceso de audiencia pública”, detalló: “cada tres meses, una audiencia pública”.



En las instalaciones de la Universidad participaron estudiantes de Economía: “aproximadamente 40 alumnos de la Cátedra de Economía, me parece que fue muy positivo porque son los vecinos que además de ir formándose en todas las cuestiones que tienen que ver con economía, que se vayan empapando de lo que son los presupuestos de la ciudad”.



En la audiencia se analizó los cuatros y otros temas relacionados al funcionamiento de la Cooperativa: “los concejales que estábamos presentes hicimos unas cuantas preguntas que fueron respondidas. Había algún vecino que también canalizó unas preguntas por medio de una de las concejales, que también es una de las instancias previstas. Tendríamos que seguir trabajando obviamente en la reglamentación para que más vecinos asistan.



El bloque Juntos Por el Cambio había pedido informes sobre el Parque Solar: “nos responden casi todas las preguntas que tienen que ver con el Parque Solar, que nosotros habíamos hecho un pedido de informe como bloque de Juntos por el Cambio a la Cooperativa, en el que contesta la mayoría de las preguntas, pero además tuvimos el compromiso ayer de que en estos días terminan de presentar el informe completo”.

El balance de Alvarez fue positivo: “a mí me sigue pareciendo positiva la instancia, porque de otra manera nadie se enteraría del porqué del aumento de tal o cual ítem”.



La falta de vecinos en el espacio: “la ausencia de los vecinos, uno puede atribuirle alguna falla en el proceso de la convocatoria, pero recordemos que cuando la cooperativa hace la asamblea anual, que es donde los socios tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad de ir a escuchar y cuestionar cosas, en la última asamblea anual había un solo vecino, yo”.



La necesidad de difusión, concluyó Álvarez, es un punto que ayudará a solucionar ese problema: “a mi criterio es por falta de agilizar los canales de comunicación por parte de la cooperativa a sus asociados, se ha perdido el ida y vuelta que tendría que haber tratándose de una empresa social, y bueno, ha generado que el vecino diga, total van a hacer lo que quieran, y no participo de nada”.



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