La Legislatura reclamó la distribución de fondos nacionales adeudados al Sistema de Bomberos Voluntarios

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves sobre tablas un proyecto de resolución mediante el cual expresó su preocupación por la situación de los fondos nacionales destinados al financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios que, según se indicó, permanecen sin ser distribuidos pese a contar con una asignación específica establecida por ley.



La iniciativa fue presentada por la diputada María Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut, quien durante el tratamiento del proyecto explicó que se trata de recursos provenientes de la contribución sobre las primas de seguros contemplada en la Ley Nacional N° 25.054, cuya finalidad exclusiva es sostener el funcionamiento de los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país.



Es importante mencionar que, en la sesión anterior y por iniciativa de la propia Aguilera, la Legislatura del Chubut ya había manifestado su rechazo a una propuesta nacional que pretendía modificar la distribución de los recursos destinados a los cuarteles de bomberos voluntarios.



Durante su intervención en la sesión de este jueves, la legisladora provincial señaló que existiría un remanente correspondiente al ejercicio 2025 aproximado a los $ 43 mil millones de pesos que no fue transferido al sistema bomberil y cuya situación genera incertidumbre entre las federaciones y asociaciones de bomberos voluntarios: “Estamos hablando de recursos que tienen una afectación específica y que fueron creados para fortalecer la operatividad de los cuarteles. No son fondos de libre disponibilidad ni pueden destinarse a otros fines”, sostuvo.



Aguilera advirtió además que la preocupación excede la cuestión administrativa y tiene consecuencias concretas para las instituciones que prestan servicio en cada localidad, y expresó que “cada peso que no llega a los cuarteles implica menos posibilidades de invertir en equipamiento, capacitación, infraestructura o mantenimiento de las unidades. Son recursos que impactan directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias”.



A través de la resolución aprobada, la Legislatura acompañó el planteo realizado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios, la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios del Chubut y los distintos cuarteles de la provincia, en defensa de la previsibilidad y del destino específico de los fondos establecidos por la normativa nacional.



Asimismo, la Cámara rechazó cualquier mecanismo administrativo, presupuestario o contable que impida que esos recursos lleguen efectivamente a las instituciones beneficiarias, al considerar que se trata de fondos esenciales para garantizar el funcionamiento de un servicio público de carácter estratégico.



La resolución también solicita al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes para incorporar los recursos pendientes como crédito presupuestario ejecutable durante el ejercicio 2026, asegurando su trazabilidad y distribución sin afectar las partidas ordinarias previstas para el presente año. Además, se requirió información oficial sobre la recaudación obtenida durante 2025, los montos efectivamente distribuidos, el saldo remanente existente y el estado de las actuaciones administrativas vinculadas a esos fondos.



Finalmente, se instó al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las gestiones institucionales necesarias ante las autoridades nacionales para garantizar la regularización de la situación y la efectiva transferencia de los recursos adeudados a los cuarteles de bomberos voluntarios.



“Lo que buscamos es que se cumpla la ley y que los fondos lleguen a quienes les corresponden. Detrás de estos recursos hay instituciones que todos los días prestan un servicio indispensable para la comunidad”, concluyó Aguilera.