Sorpresa en un museo de Francia por el robo de “la banana más cara del mundo”

Una de las obras más discutidas del arte contemporáneo volvió a ser noticia. Un visitante robó la banana que integra Comedian, la creación del artista italiano Maurizio Cattelan exhibida en el Centro Pompidou-Metz, en Francia.

El robo ocurrió el 30 de mayo y obligó a las autoridades del museo a presentar una denuncia y reponer rápidamente el elemento faltante para que la muestra continuara abierta al público.

La noticia puso de nuevo en el centro a una obra que, desde su presentación en 2019, divide opiniones entre quienes la consideran una provocación artística brillante y quienes la ven como un símbolo de los excesos del mercado del arte.

Pero detrás de una simple banana adherida a una pared existe una historia que involucra millones de dólares, polémicas internacionales y discusiones sobre qué puede considerarse una obra artística.

El incidente fue detectado por personal de seguridad durante la tarde del sábado, cuando un guardia advirtió que la banana que formaba parte de la instalación ya no se encontraba en su lugar. Tras constatar la situación, el Centro Pompidou-Metz presentó una denuncia formal y emitió un comunicado.

Desde la institución señalaron que el robo constituye una falta de respeto hacia las obras exhibidas y afecta temporalmente la experiencia de quienes visitan la exposición.

Sin embargo, el museo aclaró que la desaparición de la fruta no implicó daños irreparables para la pieza. Esto se debe a que el valor artístico de Comedian no depende de la banana en sí misma.

Según explicaron los responsables de la muestra, el verdadero valor de la obra reside en el certificado de autenticidad y en las instrucciones específicas que determinan cómo debe exhibirse. Por ese motivo, la banana sustraída fue reemplazada y la instalación volvió a quedar disponible para el público.

La creación de Maurizio Cattelan se presentó por primera vez en la feria Art Basel Miami Beach en 2019 y desde entonces se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del arte contemporáneo.

La propuesta consiste simplemente en una banana adherida a una pared mediante una cinta adhesiva gris. Esa aparente simplicidad fue precisamente lo que generó reacciones inmediatas en todo el mundo.

A lo largo de los años, la obra protagonizó varios episodios insólitos. En varias oportunidades visitantes y performers retiraron la fruta de la pared e incluso llegaron a comérsela frente al público.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2023 en el Museo de Arte Leeum, en Corea del Sur, cuando un estudiante tomó la banana de la instalación, la consumió y luego volvió a colocar la cáscara en el lugar original.

Un episodio similar volvió a repetirse en el propio Pompidou-Metz durante 2025, cuando otro visitante decidió comerse la fruta que formaba parte de la exhibición.

El aspecto más llamativo de la historia de Comedian es su valor económico. Cuando la obra salió al mercado en 2019, una de sus ediciones fue vendida por 120.000 dólares, una cifra que ya provocó sorpresa dentro y fuera del mundo artístico.

En 2024, el fundador de una plataforma vinculada al mundo de las criptomonedas adquirió la obra por 6,2 millones de dólares. Poco después de concretar la compra, decidió comerse la banana y publicar el video en redes sociales.

El hecho reforzó la idea central detrás de la creación de Cattelan: la banana es reemplazable, mientras que el verdadero objeto artístico es el concepto que representa.

Para muchos especialistas, la obra funciona como una reflexión sobre los mecanismos que determinan el valor del arte contemporáneo. Para otros, constituye una sátira dirigida al propio mercado artístico y a las lógicas que transforman objetos cotidianos en piezas millonarias.