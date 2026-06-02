Trevelin: juegos a estrenar en la Plaza

Según comunicaron desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, concluyeron con éxito las tareas de renovación en la Plaza Coronel Fontana. Los trabajos contemplaron la colocación de nuevos juegos destinados a las infancias y la instalación de modernas luminarias en todo el sector. Además, el personal municipal realizó una revisión integral y puesta en condiciones de las redes eléctricas ya existentes, priorizando la seguridad de quienes asisten diariamente.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de toda la comunidad para preservar el mobiliario urbano, los juegos y las luces, remarcando que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida que permite mantener las instalaciones en óptimas condiciones para las generaciones presentes y futuras.

EBW