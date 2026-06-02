Hernán Maciel anticipó nuevos espacios para el deporte local

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, reflexionó sobre la infraestructura local disponible en su área, respecto a capacidad y espacios.



El trabajo en habilitar nuevos espacios, detalló: “Sabemos que era una de las falencias cuando empezó la gestión dentro de la infraestructura. Pero estamos trabajando para sumar una cancha nueva de césped sintético para que el torneo de fútbol no pare en invierno y se puedan seguir desarrollando todo el año”.



Espacios cerrados y nuevas obras: “Estamos trabajando con la inauguración ya de la pileta del natatorio número 2 para traer eventos de relevancia a nivel provincial, regional y nacional de natación. El año pasado estuvo uno de los entrenadores de la selección argentina juvenil de natación”.



Maciel detalló los espacios en marcha y detalles finales: “Poder terminar el predio del Chanico Navarro, que va a ser el Gimnasio Municipal número 2, en el cual va a tener las medidas oficiales y ya con dos canchas oficiales”.



Además de espacios oficiales, el crecimiento de los predios escolares y de la Municipalidad de Trevelin: “Siempre contamos con la colaboración y el agradecimiento a cada una de las escuelas que nos brindan los SUM de las escuelas. También el acompañamiento muchas veces de la ciudad de Trevelin. Y el trabajo en conjunto entre las dos ciudades hace que se puedan quedar mucho más deportistas en cuanto a las camas”.



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