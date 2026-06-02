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Por Redacción Red43

SET Danza impulsa una venta de budines para financiar un viaje de capacitación del grupo de flamenco

La iniciativa busca reunir fondos para solventar gastos de un próximo viaje formativo destinado a jóvenes y adultas que integran el espacio artístico de Trevelin.
Por Redacción Red43

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La Escuela de Arte SET Danza de Trevelin se encuentra llevando adelante una venta de budines con el objetivo de recaudar fondos que permitan afrontar gastos vinculados a un próximo viaje de capacitación destinado al grupo de jóvenes y adultas de flamenco.

 

La propuesta forma parte de una iniciativa impulsada por la institución para continuar fortaleciendo la formación artística de quienes integran este espacio, promoviendo nuevas experiencias de aprendizaje y crecimiento dentro de la disciplina.

 

Los budines estarán disponibles en los sabores vainilla, vainilla con chips, naranja y banana, con un valor de 5.000 pesos cada uno.

 

Desde SET Danza invitaron a vecinos, familias y a la comunidad en general a colaborar con esta propuesta solidaria, destacando que el acompañamiento resulta fundamental para concretar esta experiencia de capacitación.

 

Las personas interesadas en realizar pedidos o colaborar pueden comunicarse al teléfono 2945-527468.

 

Finalmente, desde la institución agradecieron el constante acompañamiento de la comunidad y el apoyo brindado para seguir fortaleciendo el desarrollo artístico y formativo del grupo.

 

SL

 

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