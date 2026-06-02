Muerte de Agostina con cambio de carátula: femicidio y posible cadena perpetua

El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina Vega, y ahora lo investiga como femicidio. Así lo confirmó el abogado de la familia de la adolescente, Carlos Nayi.

En diálogo con TN, explicó: “Hasta ahora estaba bajo la carátula ‘privación ilegítima de la libertad’. Con el cambio, tiene la escala penal máxima contemplada que, en caso de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua”.

En ese sentido, el letrado no descarta que en los próximos días se le agreguen agravantes. “Esta querella pidió que se modifique no solo a femicidio, sino a 'homicidio transversal’, que es matar a alguien para hacer sufrir a una víctima, en este caso, la madre que está padeciendo momentos terribles. También pedí que contemple la alevosía y el ensañamiento, porque el imputado disfrutó con la muerte", indicó. En ese caso la pena podría extenderse a 50 años de cárcel.

Por otra parte, el representante de la familia materna agregó: “Barrelier habría tenido el cuerpo de Agostina hasta el lunes. El 25 de mayo al mediodía salió de su casa a alta velocidad a bordo del Ford Ka negro, se deshizo del cuerpo en un lugar inhóspito, de difícil acceso, un ambiente hostil, que él conocía perfectamente. Ese es el lugar que eligió para culminar con este hecho monstruoso”. También detalló que los padres de la adolescente fueron admitidos por la Justicia como querellantes particulares.