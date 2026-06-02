Tragedia en un glaciar: encuentran muertos a un guía de montaña y a una turista uruguaya

Una profunda conmoción generó en Ushuaia el trágico hallazgo de dos personas fallecidas en el glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de montaña más visitados de la capital fueguina.

La Comisión de Auxilio confirmó que las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, reconocido guía de montaña de Ushuaia, y Abril Melina Marino, una turista uruguaya de 25 años que se encontraba realizando una excursión en la zona.

Los cuerpos fueron localizados en la parte superior del glaciar, en un sector de muy difícil acceso, donde las condiciones del terreno complicaron significativamente el trabajo de los equipos de rescate y emergencia que participaron del operativo.

De acuerdo con la información preliminar, se presume que ambas personas habrían sufrido una violenta caída, aunque por el momento las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias exactas que derivaron en el fatal desenlace.

Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, integrantes de la Comisión de Auxilio, rescatistas especializados y distintas instituciones de seguridad desplegaron un importante operativo para intentar llegar hasta el lugar donde se encontraban las víctimas.

Las características geográficas del glaciar Vinciguerra, sumadas a las bajas temperaturas, el desnivel del terreno y las dificultades propias de una zona de alta montaña, representaron un desafío adicional para los equipos intervinientes.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron acceder al sector y confirmar el fallecimiento de ambas personas.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de montaña de Tierra del Fuego, donde Emiliano Feida era ampliamente conocido por su actividad profesional vinculada al guiado y las excursiones en entornos naturales de la provincia.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar qué ocurrió en los momentos previos al accidente y esclarecer las causas que provocaron la tragedia. El caso permanece bajo investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Foto ilustrativa.