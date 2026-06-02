El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó este martes fuertes declaraciones políticas al descartar cualquier posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder y apuntar directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Durante su exposición en el Cambras Business Day, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el funcionario sostuvo que el actual escenario político cambió de manera definitiva y que los argentinos ya no respaldarán propuestas vinculadas a gobiernos anteriores.

La frase de Caputo sobre Kicillof

En uno de los momentos más comentados de su discurso, Luis Caputo aseguró que Axel Kicillof no tiene posibilidades de llegar a la Presidencia.

"El kirchnerismo no es una opción en la Argentina, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina", afirmó.

El ministro vinculó esa visión con un cambio cultural y político que, según su interpretación, se produjo en la sociedad durante los últimos años. En ese sentido, sostuvo que una amplia mayoría de los argentinos entendió que "lo viejo no funciona" y remarcó que no existe riesgo de regresar a modelos económicos anteriores.

Optimismo sobre el rumbo económico

Más allá de las definiciones políticas, Caputo dedicó gran parte de su exposición a defender la gestión económica del Gobierno nacional.

Reconoció que las transformaciones impulsadas por la administración de Javier Milei requieren tiempo debido a que implican revertir dos décadas de políticas que calificó como populistas. Sin embargo, aseguró que ya existen señales concretas de mejora. "Somos optimistas con respecto al futuro y sostengo que lo mejor es lo que viene", expresó.

Además, señaló que las proyecciones oficiales para los próximos años son más favorables que las estimaciones realizadas por numerosos analistas y consultores económicos.

Reservas, exportaciones e inversiones

Durante el encuentro, el ministro también destacó el desempeño del Banco Central y afirmó que ya se alcanzó la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Según explicó, si se mantiene el ritmo actual, la entidad monetaria podría incorporar entre 17.000 y 24.000 millones de dólares durante 2026.

Caputo también se mostró confiado respecto al crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. En ese marco, proyectó que para 2031 la balanza comercial de ambos sectores podría generar un saldo de 60.000 millones de dólares.

El funcionario atribuyó parte de esas expectativas al impacto de las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas impulsadas por el Gobierno para atraer capitales.

Evaluación de la economía

En su análisis sobre la situación actual, Caputo destacó la desaceleración de la inflación, la recuperación de los salarios reales y las perspectivas de una mayor formalización laboral tras la reglamentación de la reforma laboral.

También aseguró que la actividad económica acumula dos años de crecimiento en la tendencia ciclo y consideró que el país atraviesa una etapa de recuperación luego de un escenario que definió como extremadamente complejo.

"¿Quiere decir que está todo bien? No. Quiere decir que vamos bien. Si tenemos en cuenta de dónde venimos, estamos extremadamente bien", concluyó el ministro.

O.P.