Escuelas de la provincia iniciaron las tradicionales ceremonias por el Día de la Bandera

En la previa del Día de la Bandera, que se conmemora este 20 de junio, escuelas de distintos puntos de Chubut iniciaron sus actos de Promesa de Lealtad a las Banderas Nacional y Provincial. En total, 266 establecimientos educativos realizarán esta tradicional ceremonia cargada de emoción, identidad y compromiso ciudadano.

Uno de los primeros actos tuvo lugar este viernes por la mañana en la Escuela N° 195 “Héroes de Malvinas” de Trelew, donde estudiantes, familias, docentes, auxiliares, directivos y autoridades del Ministerio de Educación compartieron una emotiva jornada.

La ceremonia contó con la presencia de la subsecretaria de Instituciones Educativas del Chubut, Adriana Di Sarli; el referente de Educación Artística de la Dirección General de Educación Primaria, Marcos Fuentealba; la directora de la institución, Mabel Galdámez; y la comunidad educativa de la escuela, quienes acompañaron a los niños en este momento tan especial.

Durante el acto, el docente Leonardo Michelli destacó el significado de los símbolos patrios y provinciales, señalando que la bandera “es la referencia de nuestra historia, de nuestros héroes que nos unen como pueblo” y que la promesa representa “un compromiso con los demás, con el amor y la identidad”.

Posteriormente, la directora Mabel Galdámez tomó la promesa a los estudiantes, quienes expresaron el tradicional “¡Sí, prometo!” y reafirmaron su compromiso con los valores de libertad, tolerancia, justicia, igualdad, paz y solidaridad que representan ambas banderas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la interpretación de la canción “Por siempre mi bandera”, compuesta por Marcos Fuentealba y presentada por los estudiantes de cuarto grado junto a su docente de Música, Brenda Barrionuevo.

Al acompañar la ceremonia, Adriana Di Sarli valoró el trabajo de toda la comunidad educativa y destacó el profundo sentido de este acontecimiento escolar. “Prometer la bandera parece un acto sencillo, una cosa de niños, pero es trabajo de los adultos recordar lo importante que es honrar la bandera y lo que ello significa”, expresó. Asimismo, remarcó el orgullo de pertenecer a la provincia y al país, y el rol fundamental de las escuelas en la construcción de ciudadanos comprometidos con su comunidad y con los valores democráticos.

La Promesa de Lealtad, un compromiso que se multiplica en toda la provincia

Los actos se desarrollan en 266 escuelas chubutenses y alcanzan a 8.784 estudiantes de cuarto grado, quienes durante estos días reafirman su compromiso con los símbolos que representan la historia, los valores y la identidad de todos los argentinos y chubutenses.

Entre las experiencias destacadas de este viernes se encuentra la realizada en la Escuela N° 4 de Rawson, donde deportistas referentes y representativos de Chubut acompañaron a los estudiantes y renovaron su propia Promesa de Lealtad a las Banderas Nacional y Provincial. La propuesta forma parte de un proyecto institucional que la escuela desarrolla cada año con diferentes protagonistas y temáticas. En 2025, la iniciativa estuvo dedicada a los bomberos voluntarios de la ciudad y, en esta oportunidad, en el marco del Mundial de Fútbol que se desarrolla durante estos días, fueron convocados representantes del ámbito deportivo: Alejandro Avendaño, Vanina Barale, Banshee Thomas, Gregorio Mayo, Rañileo Néstor y Santino Tenorio.

La agenda de ceremonias continuará el próximo lunes 22 de junio, cuando 38 escuelas de la provincia realizarán sus actos de Promesa de Lealtad a las Banderas Nacional y Provincial junto a sus estudiantes de cuarto grado, completando así una celebración que atraviesa a todo el sistema educativo de nuestra provincia y el país.

T.B