Cruce político en Trevelin: Massacese salió al cruce de Ingram y le pidió “más gestión y menos quejas”

La interna política en Trevelin sumó un nuevo capítulo este jueves, tras las declaraciones del intendente Héctor Ingram, quien exigió formalmente al gobernador Ignacio Torres el cumplimiento de los fondos correspondientes al Decreto n° 71/23, el titular del IAC y referente local, Horacio Massacese, salió a responder con dureza, instando al jefe comunal a cambiar la metodología de trabajo.

"La gestión requiere presencia"

Massacese minimizó las quejas de Ingram asegurando que el gobierno provincial mantiene una política de puertas abiertas, independientemente del color político de cada municipio. Sin embargo, lanzó un fuerte cuestionamiento sobre la falta de proactividad del intendente: “Como funcionario, he acompañado al gobernador en distintas comunas e intendencias, pero prácticamente nunca he visto a 'Cano' concurrir a la sede central del gobierno provincial a charlar o participar de los anuncios. Tendría que estar tranquilo, porque el gobernador siempre ha sido buen receptor de las necesidades de todos los intendentes”, afirmó.

El titular del IAC remarcó que, al asumir, la actual gestión recibió una provincia “incendiada” en términos económicos. Según el funcionario, en un contexto de recesión Nacional, donde muchas veces los recursos son escasos, la orden del gobernador fue clara: "Hay que gestionar, ser creativos, y no quedarse en el lamento permanente para revertir el panorama".

El origen de la polémica

Respecto al reclamo puntual por los fondos del decreto 71/23, Massacese fue tajante al vincularlo con el legado de la administración anterior. Recordó que dicha normativa surge a raíz del vergonzoso tratamiento que se le dio al Proyecto de Renta Hídrica. Una vez que se aprobó la iniciativa, el mismo gobierno de Arcioni fue quien Vetó la Ley.

"En ese contexto, a los intendentes de la cordillera que habían impulsado la Ley de Renta Hídrica les dieron de premio consuelo el denominado “Fondo de Desarrollo Cordillerano”. Una medida que se llevó adelante cuando el gobierno de Arcioni se estaba despidiendo y sin tener una partida especifica para financiar este fondo. Una práctica común de la gestión anterior", sentenció.

El desafío es conocer cuáles son los proyectos de Ingram

Massacese enumeró diversas visitas de Ignacio Torres a Trevelin —incluyendo su presencia durante el incendio en Los Cipreses, entrega de viviendas, aportes a instituciones y visitas al Club Fontana—, señalando que, en esos encuentros, el intendente no planteó formalmente las problemáticas que ahora reclama por gacetilla de prensa.

“Si tiene un gran equipo técnico, que lo demuestre. Que acuda a las invitaciones del gobernador y presente los proyectos que indica. Seguramente así podremos saber de qué se tratan y buscar soluciones en conjunto en la medida de lo posible”, sugirió el funcionario.

Finalmente, el titular del IAC reiteró su predisposición al diálogo, comparando el vínculo que mantiene con otros jefes comunales que gestionan para cada una de sus localidades en la capital provincial: “En mi función atiendo diariamente a jefes comunales que se acercan a gestionar. No tenemos problemas en hacer lo mismo con el intendente de nuestro pueblo; estamos al servicio de la comunidad y de quien nos representa, se trabaja con todos los intendentes de la provincia más allá de las diferencias partidarias, es un momento que nos invita a todos a trabajar y se necesita mucha madurez política para trabajar por los vecinos de cada localidad”, concluyó