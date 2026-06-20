Vaggato presenta el Go Skate Day: Cronograma de la tarde de puro skateboarding

La comunidad de los deportes de acción y la cultura urbana de la ciudad tendrá su espacio de encuentro este fin de semana para conmemorar una de las fechas más significativas del calendario global de la disciplina. Bajo la organización y presentación de @Vaggato presenta, se llevará a cabo el evento denominado GO SKATE DAY., una propuesta integral que busca reunir a practicantes de todas las edades, aficionados y familias en el espacio público.

Los organizadores expresaron su entusiasmo de cara a la convocatoria manifestando: "Esperamos a tod@s este sábado 20 de junio para celebrar, una tarde de puro skateboarding, música en vivo @lacuisinebeat, sorteos y amigos". La cita tendrá lugar en la céntrica intersección urbana de las calles Belgrano y Rivadavia.

Cronograma completo de actividades

Para garantizar la participación tanto de quienes se inician en la actividad como de los skaters más experimentados de la zona, la jornada se estructuró bajo un cronograma de horarios fijos con diversas propuestas técnicas y recreativas:

13hs | Clases de Skate: Bloque inicial destinado a la enseñanza de las nociones básicas, técnicas de equilibrio y acompañamiento a principiantes de la mano de instructores de la escuela Semillero Skateboarding.

16hs | Sesh (Sesión): Espacio libre de práctica y desarrollo de las competencias principales del evento, enfocadas en las modalidades de destreza Best Trick (Mejor Truco) y Best Line (Mejor Línea de maniobras).

20hs | Videos: Cierre de la jornada con la proyección de producciones audiovisuales del sector. La cartelera de la noche contempla de forma específica los títulos "Spots Hunters 3" y "Pink Distopia".

Musicalización y acompañamiento comercial

El ambiente sonoro del encuentro estará cubierto de forma directa por la participación especial de @lacuisinebeat, propuesta encargada de musicalizar en vivo cada una de las pasadas, pasajes de competencia y momentos recreativos de la tarde. De forma complementaria, a lo largo de las actividades se realizarán sorteos de diversos productos aportados por los auspiciantes del certamen.

La realización del Go Skateboarding Day cuenta con un fuerte respaldo de marcas, emprendimientos y comercios locales vinculados a la indumentaria, la tecnología y el rubro gastronómico de la cordillera. Entre las firmas asociadas figuran OverHills, Barbería 22, Semillero Skateboarding, La Cuisine Beat, Pleyadian, Trade Esquel, Rossi Ski & Snowboard, Alta Percha, Skateshop Balu, Calaca's Premium Food y la Asociación de Deportes de Acción Patagonia Freestyle.

T.B