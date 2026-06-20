-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 20 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Trevelin
20 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Segundo Encuentro de Mujeres, plantas y oficios en el INTA Trevelin

¿Te interesan las plantas nativas y los saberes ancestrales? Sumate al encuentro de mujeres en INTA Trevelin este sábado 20 a las 15h. Un espacio de intercambio, historias y oficio en nuestra región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este ciclo de encuentros busca recuperar y revalorizar la relación cotidiana con las plantas, enfocándose en la labor fundamental de las mujeres que, a través de distintos oficios, conocen, utilizan y transforman los recursos que nos brinda la naturaleza. La propuesta es clara: construir un espacio de intercambio horizontal donde los saberes no se dictan, sino que se comparten.

 

La jornada promete ser una oportunidad única para conversar sobre el uso de plantas nativas, la importancia de conservar la biodiversidad local y cómo estos oficios tradicionales no solo sostienen un legado, sino que también fortalecen el tejido social y el vínculo con el entorno natural.

 

Información del encuentro

 

La actividad es de carácter participativo y está diseñada para que cualquier persona interesada en los saberes populares y ambientales pueda acercarse.

 

  • Fecha: Sábado 20 de junio.

     

  • Horario: 15:00 hs.

     

  • Lugar: Agencia INTA Trevelin, ubicada en calle Río Corintos 475.

     

  • Condiciones: Actividad abierta a la comunidad y sin costo.

     

Desde la organización invitan a sumarse a esta tarde de diálogo y aprendizaje, donde el foco estará puesto en el rol de la mujer como guardiana y transformadora de la flora local. Es una excelente oportunidad para profundizar en nuestra identidad territorial desde una mirada sensible y colaborativa.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Argelia presentó una queja formal ante la FIFA tras su debut ante Argentina
2
 Guitarrería Malizia: el arte de fabricar música en el corazón de la Patagonia
3
 Cruce político en Trevelin: Massacese salió al cruce de Ingram y le pidió “más gestión y menos quejas”
4
 Repoblar la Patagonia: un proyecto integral para recuperar el trabajo rural
5
 ¡Si, prometo!: la emoción de los alumnos de la Escuela 24 al jurar lealtad a la bandera
1
 Vaggato presenta el Go Skate Day: Cronograma de la tarde de puro skateboarding
2
 Crimen por la herencia: la justicia obligó a los hermanos asesinos a cambiarse el apellido
3
 El Club Cordillerano está organizando un Torneo Patagónico de Hockey Pista
4
 Esquel recibe una pasarela inclusiva impulsada por el estudio Attian Dalgo
5
 Nuevas medidas de prevención sanitaria para el sector ovino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -