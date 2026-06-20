Segundo Encuentro de Mujeres, plantas y oficios en el INTA Trevelin

Este ciclo de encuentros busca recuperar y revalorizar la relación cotidiana con las plantas, enfocándose en la labor fundamental de las mujeres que, a través de distintos oficios, conocen, utilizan y transforman los recursos que nos brinda la naturaleza. La propuesta es clara: construir un espacio de intercambio horizontal donde los saberes no se dictan, sino que se comparten.

La jornada promete ser una oportunidad única para conversar sobre el uso de plantas nativas, la importancia de conservar la biodiversidad local y cómo estos oficios tradicionales no solo sostienen un legado, sino que también fortalecen el tejido social y el vínculo con el entorno natural.

Información del encuentro

La actividad es de carácter participativo y está diseñada para que cualquier persona interesada en los saberes populares y ambientales pueda acercarse.

Fecha: Sábado 20 de junio.

Horario: 15:00 hs.

Lugar: Agencia INTA Trevelin, ubicada en calle Río Corintos 475.

Condiciones: Actividad abierta a la comunidad y sin costo.

Desde la organización invitan a sumarse a esta tarde de diálogo y aprendizaje, donde el foco estará puesto en el rol de la mujer como guardiana y transformadora de la flora local. Es una excelente oportunidad para profundizar en nuestra identidad territorial desde una mirada sensible y colaborativa.



