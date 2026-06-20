Bebieron tanto que se desconocieron, pelearon con cuchillos y ambos murieron: eran hermanos

En San Clemente, una pequeña localidad de Córdoba, dos hermanos murieron luego de una violenta pelea ocurrida en una vivienda rural ubicada a varios kilómetros del casco urbano.

El hecho se registró en una zona donde prácticamente todos los vecinos se conocen. Por eso, la noticia provocó un profundo shock entre habitantes y allegados de las víctimas, dos hombres vinculados desde siempre a las tareas de campo y a la vida comunitaria del lugar.

La investigación judicial apunta a una discusión familiar que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento fatal. Los primeros resultados de las pericias indican que no hubo participación de terceros y que ambos hombres se provocaron heridas mortales durante el conflicto.

La reconstrucción realizada por los investigadores reveló que la reunión familiar había transcurrido con normalidad durante gran parte de la noche. En la vivienda se encontraban los dos hermanos, su madre, la pareja de uno de ellos y un menor de edad. Horas antes habían compartido una comida y consumido bebidas alcohólicas. Al parecer bebieron tanto que al momento de la pelea se desconocieron Por ese motivo que todavía es materia de análisis, una discusión comenzó a ganar intensidad.

Los testimonios recogidos por los investigadores indican que el conflicto se inició cuando uno de los hermanos buscaba su teléfono celular y sospechaba que el otro se lo había tomado.

La situación derivó en reproches e insultos. Aunque el aparato finalmente apareció dentro de la vivienda, la tensión no disminuyó. Por el contrario, la discusión continuó y terminó de la peor manera. De acuerdo con la principal hipótesis, ambos hombres tomaron cuchillos y se enfrentaron en medio de una pelea que se volvió incontrolable.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Cuello, de 52 años, y Germán Cuello, de 51. Cuando la Policía llegó al lugar encontró a uno de los hermanos sin vida dentro de la vivienda y al otro en el exterior del inmueble.

Las heridas sufridas por ambos resultaron incompatibles con la vida. Los investigadores creen que las puñaladas fueron prácticamente simultáneas y que ninguno logró sobrevivir a las lesiones recibidas durante el enfrentamiento. La escena dejó en estado de shock a la madre de los hombres, una mujer de 71 años que se encontraba en la casa cuando ocurrió el episodio.

Tanto Sergio como Germán eran ampliamente conocidos en la zona. Su vida estuvo ligada al trabajo rural, el manejo de hacienda, la construcción, la jardinería y distintas actividades vinculadas al campo. También mantenían una fuerte relación con las tradiciones criollas, las jineteadas y los encuentros gauchos característicos de la región.

Amigos y vecinos los describieron como hombres de trabajo, acostumbrados a la vida rural y profundamente identificados con las costumbres del interior cordobés.