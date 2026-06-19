Argelia presentó una queja formal ante la FIFA tras su debut ante Argentina

Tras la derrota en el debut mundialista, el diario deportivo argelino Compétition informó que la FAF elevó un informe formal a la FIFA detallando su disconformidad con el arbitraje. Los puntos principales del reclamo son:

La entrada de Messi: La Federación cuestionó que el capitán argentino no recibiera una sanción disciplinaria tras una entrada con los tacos sobre la pierna de Aïssa Mandi.





El impacto de Mac Allister: Se reclamó por un codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza, una acción que ocurrió cuando el marcador ya era de 3-0 y que tampoco fue sancionada por el árbitro.





Uno de los puntos de mayor malestar para la delegación argelina es que ninguna de las dos jugadas fue revisada por el VAR. Según el informe, la FAF considera que ambos episodios pudieron haber derivado en expulsiones para los futbolistas argentinos, lo que, a su juicio, habría cambiado el desarrollo del encuentro al otorgar a Argelia una superioridad numérica.

Mientras esta situación se resuelve en los escritorios, ambos seleccionados enfocan su futuro inmediato en el torneo: Argelia se enfrentará a Jordania el próximo martes 23 de junio, mientras que Argentina buscará asegurar su clasificación frente a Austria el lunes 22 de junio.