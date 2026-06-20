Crimen por la herencia: la justicia obligó a los hermanos asesinos a cambiarse el apellido

La Justicia resolvió que los hermanos vinculados al denominado “Clan Reina” dejen de portar el apellido Maillo y recuperen su filiación original, en una sentencia que fue celebrada por integrantes de la familia de Vicente Maillo, el comerciante asesinado en 2017, como el cierre de una disputa judicial que se extendió durante nueve años.

La decisión judicial se conoció a través de un posteo realizado por Natacha Schupbach, familiar de Vicente Maillo, quien compartió fragmentos de la sentencia y destacó que el fallo representa la recuperación de la dignidad familiar.

“El estado de familia debe basarse en la verdad, y el ordenamiento no puede obligar a una familia a mantener en su seno y compartir su apellido con quienes han sido declarados indignos y asesinos del causante“, sostiene uno de los párrafos citados de la resolución.

Asimismo, el fallo remarca que “obligar al Sr. Ernesto Pablo Maillo y a su familia a compartir su identidad registral con quienes han sido condenados penalmente por quitarle la vida a su tío constituye una afrenta a la dignidad de la persona humana“.

La sentencia también señala que la inexistencia de vínculo biológico fue confirmada mediante pruebas científicas y que el vínculo afectivo se encuentra completamente destruido. Por ello, concluye que corresponde restablecer el nombre y la filiación originaria de los demandados “para preservar el honor y la identidad del linaje Maillo“.

En su publicación, Schupbach expresó: “Después de nueve años de espera llegó el fallo que más anhelamos. Recuperar nuestra dignidad y saber que nunca más el clan Reina podrá seguir enlodando un apellido que jamás merecieron portar“.

La resolución se suma a otro revés judicial para los integrantes del clan. La Justicia ya había declarado indignos para heredar a Vicente Maillo a los hermanos Reina, una figura jurídica que impide acceder a la herencia cuando existen conductas graves contra el causante.

Con este nuevo fallo, no sólo se ratifica la exclusión sucesoria, sino que además se ordena la supresión del apellido Maillo de quienes habían sido incorporados a ese estado de familia, al entender que no existe sustento biológico ni afectivo que justifique su permanencia.

La decisión judicial representa uno de los capítulos finales de una extensa disputa familiar y sucesoria derivada del crimen de Vicente Maillo, un caso que tuvo fuerte repercusión en Santa Cruz y que culminó con condenas penales para integrantes del denominado Clan Reina.

El reconocido comerciante, asesinado por “codicia económica“, fue apuñalado hasta la muerte en su cama por el sicario Cristian Etchebarne, contratado por la familia de Vicente: Susana Reina -esposa- y sus hijastros, José y Luis.

Fuente: LOA