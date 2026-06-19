Infracción al código alimentario: llevaba 11 animales faenados en el asiento una camioneta

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Policia del Chubut reportó el operativo llevado a cabo por la Dirección de Seguridad del Área Grupos Especiales.

En la mañana de hoy viernes, la División de Seguridad Rural detectó una maniobra que infringe el código alimentario.

En la Ruta 259 Puesto 625, un vehículo marca TOYOTA HILUX color blanco, transportaba ovinos faenados en su asiento trasero.

Careciendo el conductor documentación que autorice el transporte de carne faenada, factura de compra o documentación que acredite la faena en lugar habilitado.

Se dio intervención al Departamento de Bromatología Esquel, procediendo al decomiso y traslado de 11 animales faenados hacia la cámara de frio.

SL