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Por Redacción Red43

Triste final: murió la mujer con graves quemaduras por la explosión de un celular en un auto

El aparato se estaba cargando cuando de pronto se incendió. El vehículo se despistó volcó y se prendió fuego. Era conducido por la pareja de la víctima que está fuera de peligro. 
Por Redacción Red43

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Días atrás se conoció un dramático episodio en el que un auto se incendió tras la explosión de un celular en pleno movimiento mientras se conectaba conectado para su carga. El incidente dejó a una mujer con graves quemaduras.

 

Este jueves por la mañana se confirmó que la víctima murió en las últimas horas, tras permanecer internada en estado crítico en el Instituto del Quemado en Córdoba.

 

La mujer, identificada como Lucía Pagani, estuvo alojada en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, ya que las graves quemaduras le provocaron una afección severa en la vía aérea, además de heridas politraumáticas.

 

Pagani era Magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova (Italia), magister en Comunicación y Cultura Contemporánea (CEA-FCS-UNC) y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajaba como docente de nivel medio y superior y como investigadora en Ciencias Sociales.

 

El hecho ocurrió en las afueras de la capital cordobesa. Según indicaron fuentes policiales, el incendio comenzó por el celular que se encontraba cargando cuando explotó dentro del Renault Sandero en el que viajaba la pareja.

 

Fuentes policiales revelaron que el conductor, de 43 años, se desorientó y eso lo llevó a perder el control y luego impactó contra una alcantarilla ubicada en el acceso a un establecimiento rural. Tras el choque, fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

 

Si bien los peritajes técnicos todavía intentan determinar fehacientemente qué provocó el estallido, el caso encendió las alarmas, ya que la gran mayoría de los modelos de autos actuales cuentan con puertos USB y conexión permanente a dispositivos móviles.

 

 

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