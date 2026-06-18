Una herencia, dos declaraciones y una causa que complica a los Adorni

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves la declaración indagatoria del diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial.

La solicitud fue presentada ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo del juez Daniel Rafecas, y representa un nuevo avance en una causa que analiza la evolución patrimonial del legislador entre los años 2023 y 2026.

La investigación se desarrolla en paralelo a otro expediente que involucra a su hermano, Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete nacional.

Qué investiga la Justicia

La fiscalía considera que existen elementos suficientes para profundizar la investigación sobre las declaraciones patrimoniales presentadas por Francisco Adorni.

Según trascendió, uno de los aspectos bajo análisis es la información incorporada en una rectificación de su declaración jurada realizada semanas atrás, luego de que se iniciara una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En esa corrección, el legislador informó la existencia de aproximadamente 21 millones de pesos provenientes de una herencia que no había sido consignada previamente ante la Oficina Anticorrupción.

Para los investigadores, la omisión inicial de ese patrimonio constituye uno de los puntos centrales que justifican la continuidad de las actuaciones judiciales.

El rol de las declaraciones juradas

Otro de los argumentos expuestos por la fiscalía se relaciona con la trayectoria laboral del dirigente libertario.

De acuerdo con el planteo de Marijuan, durante su paso por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni trabajó en un área vinculada directamente con la presentación y control de declaraciones juradas.

Por esa razón, la fiscalía sostiene que conocía los procedimientos y requisitos exigidos para la confección de este tipo de documentación patrimonial, un elemento que podría tener importancia al momento de evaluar las presuntas irregularidades detectadas.

Diferencia con la declaración de Manuel Adorni

La causa también observa diferencias entre los datos incorporados por Francisco Adorni y los consignados por su hermano Manuel.

Mientras el diputado informó una herencia valuada en alrededor de 21 millones de pesos, la investigación señala que esa cifra no coincide con una herencia de 200 mil dólares que Manuel Adorni habría intentado reflejar en su propia declaración patrimonial.

Las diferencias entre ambos informes forman parte de los aspectos que la Justicia busca esclarecer durante la investigación.

Qué puede ocurrir ahora

La decisión final sobre el pedido de indagatoria quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá analizar la solicitud presentada por la fiscalía.

Si el magistrado hace lugar al planteo, Francisco Adorni deberá comparecer para responder preguntas sobre los hechos que se investigan y ejercer su derecho de defensa.

La causa se encuentra todavía en etapa de instrucción y no implica una definición sobre la responsabilidad penal del legislador. Sin embargo, el pedido de indagatoria representa uno de los pasos procesales más importantes desde el inicio de la investigación.

O.P.