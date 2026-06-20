Chubut: El Gobierno anunció un plan de viviendas específico para la fuerza policial

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado por la mañana el acto de Juramento de Lealtad al Pabellón Nacional de cadetes y aspirantes de la Policía del Chubut, que se desarrolló en el Gimnasio Municipal N° 1 de Trelew.

Acompañaron al mandatario el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el intendente local, Gerardo Merino; el jefe de Policía, Andrés García; el subjefe Mauricio Zabala; la senadora nacional Edith Terenzi; diputados provinciales, concejales, Veteranos de Malvinas, funcionarios y autoridades de los gabinetes provinciales y municipales.

Durante la ceremonia prestaron juramento 215 cadetes y aspirantes de la Policía del Chubut. Asimismo, se entregaron presentes a los directores de las escuelas de Personal Subalterno de Rawson y Puerto Madryn.

Seguridad, Justicia y fortalecimiento institucional

Torres inició su discurso destacando la presencia de los Veteranos de Malvinas, “a quienes tenemos que recordar y honrar siempre”, y posteriormente, dirigiéndose a los protagonistas de la jornada, confirmó que el actual cuerpo de cadetes y aspirantes “va a ser la primera promoción que cuente con la tan esperada Escuela de Cadetes que necesita y merece nuestra Policía”.

“Van a integrar una nueva generación de policías que tendrá más herramientas, mejor formación y mayor respaldo institucional para cumplir con una tarea fundamental para nuestra sociedad”, expresó.

Asimismo, remarcó que “tenemos la responsabilidad de fortalecer y cuidar a quienes todos los días cuidan a los chubutenses”.

“La carrera policial está llena de desafíos y muchas veces también de frustraciones, cuando el esfuerzo de nuestros agentes se ve opacado por decisiones que terminan beneficiando a quienes delinquen. Vemos cómo ladrones, asesinos o narcotraficantes son detenidos y, en algunos casos, recuperan rápidamente la libertad”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “este gobernador también se va a comprometer con ustedes para hacer todo lo que esté a mi alcance para que ese garantismo y esa injusticia que muchas veces vemos se terminen definitivamente”.

“Cada vez que exista un hecho de injusticia en la provincia vamos a impulsar las discusiones necesarias para que los delincuentes dejen de tener privilegios, tal como lo hicimos con la prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles”, agregó.

Tecnología para la prevención

Por otra parte, el mandatario se refirió al nuevo Centro de Monitoreo de Trelew, próximo a inaugurarse, y destacó que la ciudad “va a ser la primera en contar con tecnología de última generación aplicada a la prevención del delito”.

Además, anticipó que durante la próxima semana comenzará la instalación de las primeras cámaras con sistema de reconocimiento facial, una herramienta que permitirá optimizar el trabajo preventivo y reforzar la presencia policial en las calles.

Primer Plan de Viviendas para policías

Finalmente, Torres felicitó a los cadetes, aspirantes y a sus familias, muchas de las cuales “han tenido que atravesar el desarraigo de ver a sus hijos trasladarse a otras localidades para desarrollarse profesionalmente”.

En ese marco, confirmó la puesta en marcha del primer Plan de Viviendas para integrantes de la Policía del Chubut.

“Durante muchos años se les exigió a nuestros policías vocación, compromiso y sacrificio, pero muchas veces el Estado no estuvo a la altura de sus necesidades. Por eso tomamos la decisión de avanzar con un plan habitacional específico para nuestra fuerza, para terminar con ese desarraigo y garantizar que nuestros agentes puedan contar con una vivienda digna en los lugares donde residen, trabajan y cuidan a los chubutenses”, expresó.

Asimismo, señaló que “es una demanda que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo y que nuestros policías merecen”.

“Sabemos lo difícil que es para una familia que sus hijos tengan que irse a otras ciudades. Por eso es fundamental impulsar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, garantizando no solo el acceso a una vivienda digna, sino también la formación, el equipamiento y las herramientas que necesita nuestra Policía”, indicó.

“Aun en un contexto económico complejo, estamos avanzando en decisiones que durante décadas quedaron postergadas. Fortalecer a la Policía, invertir en seguridad y garantizar mejores condiciones para quienes nos cuidan no es un gasto: es una prioridad de gobierno”, concluyó el Gobernador.

Orgullo y compromiso

Por su parte, el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, destacó “la gran cantidad de familias que acompañan un acto tan trascendental como este, que es el más importante de toda la carrera policial”, e hizo hincapié en la necesidad de “formarse constantemente para seguir brindando un servicio de seguridad a la comunidad cada vez mejor”.

Asimismo, resaltó la presencia del Gobernador, “que siempre está dispuesto a acompañar a nuestra Policía”, y concluyó destacando “el profundo orgullo que todos sienten por los integrantes de nuestra fuerza”.

Seguridad y ciudadanía

A su turno, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, sostuvo que “este es un momento fundamental para los cadetes y aspirantes de la Policía de la provincia” y consideró que “este acto nos obliga a ser mejores ciudadanos y mejores personas, porque el compromiso no solamente es con la Bandera Nacional, sino con toda la sociedad”.

“Valoramos y estamos orgullosos de la Policía del Chubut, que en nuestra ciudad trabaja todos los días para que los vecinos vivan más seguros, y no tengo dudas de que estos cadetes y aspirantes van a seguir fortaleciendo esa tarea en cada rincón de la provincia”, concluyó.

T.B