-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 20 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43
20 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: Detienen a dos personas tras un asalto con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo

Tras rápidas tareas de investigación entre personal convencional y la DPI, la Justicia autorizó allanamientos que permitieron secuestrar las prendas de vestir utilizadas y el arma de electrochoque.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un violento asalto callejero registrado a mediados de semana en la zona urbana de Esquel derivó en una rápida respuesta del personal de seguridad local, culminando con la identificación de los sospechosos y el secuestro del elemento utilizado para amedrentar a la víctima. El episodio delictivo motivó la intervención directa de las dependencias policiales convencionales y los cuerpos de investigación bajo las directivas del Poder Judicial de la provincia.

 

El hecho delictivo tuvo lugar en Esquel. En fecha 18/06, después de las 22.30 hs., personal policial resultó alertado sobre un hecho acontecido en la via pública en inmediaciones de la plaza del cielo, y en el cual involucraba como victima a un joven de unos 25 años de edad aprox.

 

Abordaje policial y mecánica del asalto

 

Al tomar abordaje los uniformados, según surge de la minuta policial que, dos individuos, ambos de sexo masculino habrían interceptado al parecer a la víctima cuando se desplazaba a pie por ese sector de la ciudad, y mediante el uso de un aparato de tipo picana eléctrica le habría exigido la entrega de una especie de riñonera con efectos personales.

 

A partir del despliegue en el teatro de los acontecimientos y con los primeros datos captados, el personal policial se hizo de información objetiva para el esclarecimiento del caso, y en contados minutos ya tenía presunción de sospecha sobre la presunta autoría del hecho. La inmediatez de las pesquisas permitió orientar el rumbo de la causa de manera eficaz hacia el entorno de los sospechosos.

 

Actuación de oficio y allanamientos con resultados positivos

 

El proceso judicial avanzó pese a los inconvenientes iniciales surgidos por la postura asumida por el damnificado del robo. Sin perjuicio a que la victima se mostrara reticente en la investigación e incluso inicialmente se negó denunciar formalmente caso, la investigación se inició de oficio por parte de las autoridades de seguridad.

 

Con ese avance de pesquisas primarias, ya con intervención del Ministerio P. Fiscal de la Circunscripción del Noroeste del Chubut con asiento en está ciudad, se peticionaron medidas procesales de allanamiento que fueron materializadas a primeras horas del día y con luz natural, arrojando resultados altamente positivos y confirmando la hipótesis policial sobre la autoría presunta. En ese marco no solo se incautó la vestimenta usaban los sospechosos al momento del hecho, sino otros elementos como por ejemplo la picana eléctrica que resultan de alto interés en el avance de la investigación.

 

Situación procesal de los implicados y antecedentes

 

Respecto a la condición de las personas señaladas como responsables de la agresión material, las directivas judiciales pautaron diligencias de rutina para incorporar pruebas científicas al expediente. Los sospechosos fueron detenidos con fines de concretarse pericias y exámenes requiere el caso, y con posterioridad puesto en libertad pero sujeto al avance de la causa. De acuerdo con el marco legal correspondiente, el caso, fue caratulado como ROBO CALIFICADO.

 

Al realizar un balance sobre el desarrollo operativo del procedimiento, la autoridad policial de la AURE, no solo destaco el accionar de los uniformados, y el trabajo entre el personal convencional y los sabuesos de la DPI, sino indico que los involucrados en la presunta autoria ya resultan ser personas con antecedentes tanto policiales como penales, e incluso uno de ellos, tiempo atrás fue detenido en un pueblo de la comarca andina, por un hecho de idénticas caracteristicas al parecer. Ambos resultan ser mayores de edad y continúan bajo investigación formal.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Argelia presentó una queja formal ante la FIFA tras su debut ante Argentina
2
 Guitarrería Malizia: el arte de fabricar música en el corazón de la Patagonia
3
 Cruce político en Trevelin: Massacese salió al cruce de Ingram y le pidió “más gestión y menos quejas”
4
 Tras una violenta discusión apuñaló a su hermano con un cuchillo filetero de 29 centímetros
5
 Bebieron tanto que se desconocieron, pelearon con cuchillos y ambos murieron: eran hermanos
1
 "La construcción de una nación depende de la educación de su pueblo", afirmó Medrano
2
 Alumnos de seis escuelas realizaron la Promesa de Lealtad a las Banderas
3
 "La promesa a nuestra bandera es un compromiso para toda la vida", afirmó Taccetta
4
 Una voz llena de recuerdos
5
 Esquel: Detienen a dos personas tras un asalto con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -