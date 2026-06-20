Esquel: Detienen a dos personas tras un asalto con una picana eléctrica en la Plaza del Cielo

Un violento asalto callejero registrado a mediados de semana en la zona urbana de Esquel derivó en una rápida respuesta del personal de seguridad local, culminando con la identificación de los sospechosos y el secuestro del elemento utilizado para amedrentar a la víctima. El episodio delictivo motivó la intervención directa de las dependencias policiales convencionales y los cuerpos de investigación bajo las directivas del Poder Judicial de la provincia.

El hecho delictivo tuvo lugar en Esquel. En fecha 18/06, después de las 22.30 hs., personal policial resultó alertado sobre un hecho acontecido en la via pública en inmediaciones de la plaza del cielo, y en el cual involucraba como victima a un joven de unos 25 años de edad aprox.

Abordaje policial y mecánica del asalto

Al tomar abordaje los uniformados, según surge de la minuta policial que, dos individuos, ambos de sexo masculino habrían interceptado al parecer a la víctima cuando se desplazaba a pie por ese sector de la ciudad, y mediante el uso de un aparato de tipo picana eléctrica le habría exigido la entrega de una especie de riñonera con efectos personales.

A partir del despliegue en el teatro de los acontecimientos y con los primeros datos captados, el personal policial se hizo de información objetiva para el esclarecimiento del caso, y en contados minutos ya tenía presunción de sospecha sobre la presunta autoría del hecho. La inmediatez de las pesquisas permitió orientar el rumbo de la causa de manera eficaz hacia el entorno de los sospechosos.

Actuación de oficio y allanamientos con resultados positivos

El proceso judicial avanzó pese a los inconvenientes iniciales surgidos por la postura asumida por el damnificado del robo. Sin perjuicio a que la victima se mostrara reticente en la investigación e incluso inicialmente se negó denunciar formalmente caso, la investigación se inició de oficio por parte de las autoridades de seguridad.

Con ese avance de pesquisas primarias, ya con intervención del Ministerio P. Fiscal de la Circunscripción del Noroeste del Chubut con asiento en está ciudad, se peticionaron medidas procesales de allanamiento que fueron materializadas a primeras horas del día y con luz natural, arrojando resultados altamente positivos y confirmando la hipótesis policial sobre la autoría presunta. En ese marco no solo se incautó la vestimenta usaban los sospechosos al momento del hecho, sino otros elementos como por ejemplo la picana eléctrica que resultan de alto interés en el avance de la investigación.

Situación procesal de los implicados y antecedentes

Respecto a la condición de las personas señaladas como responsables de la agresión material, las directivas judiciales pautaron diligencias de rutina para incorporar pruebas científicas al expediente. Los sospechosos fueron detenidos con fines de concretarse pericias y exámenes requiere el caso, y con posterioridad puesto en libertad pero sujeto al avance de la causa. De acuerdo con el marco legal correspondiente, el caso, fue caratulado como ROBO CALIFICADO.

Al realizar un balance sobre el desarrollo operativo del procedimiento, la autoridad policial de la AURE, no solo destaco el accionar de los uniformados, y el trabajo entre el personal convencional y los sabuesos de la DPI, sino indico que los involucrados en la presunta autoria ya resultan ser personas con antecedentes tanto policiales como penales, e incluso uno de ellos, tiempo atrás fue detenido en un pueblo de la comarca andina, por un hecho de idénticas caracteristicas al parecer. Ambos resultan ser mayores de edad y continúan bajo investigación formal.

T.B