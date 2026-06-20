Tras una violenta discusión apuñaló a su hermano con un cuchillo filetero de 29 centímetros

La División Policial de Investigaciones de Trelew llevó adelante un allanamiento que culminó con la detención de un hombre acusado de haber herido con un arma blanca a su hermano durante una discusión ocurrida días atrás en el barrio INTA.

El hecho se registró el 16 de junio, cuando la víctima, identificada por sus iniciales A.J.E., se encontraba en su domicilio de la calle Constitución. De acuerdo con la investigación, en circunstancias que son materia de análisis judicial, se produjo una discusión entre ambos hermanos que derivó en una agresión con arma blanca, provocándole heridas al damnificado.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que personal policial inició las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Como resultado de las averiguaciones, testimonios recolectados y diversas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor de las lesiones, quien resultó ser el hermano de la víctima.

En ese marco, el 18 de junio a las 17,10 horas se concretó un allanamiento que permitió secuestrar distintos elementos vinculados a la causa. Entre ellos se encontró un cuchillo tipo filetero de 29 centímetros de largo con mango de madera color marrón y manchas hemáticas, un caño oxidado también con aparentes rastros de sangre, una campera negra con capucha, un pantalón negro marca Under Armour que habría sido utilizado durante el hecho y un teléfono celular Motorola perteneciente al investigado.

Asimismo, se procedió a la detención de A.A.J., quien quedó imputado en averiguación del delito de lesiones con arma blanca. El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera, donde permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención correspondiente.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que determinará los pasos a seguir en el marco de la causa.