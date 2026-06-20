"La promesa a nuestra bandera es un compromiso para toda la vida", afirmó Taccetta

La conmemoración oficial por el Día de la Bandera en la ciudad de Esquel contó con un fuerte espacio de reflexión institucional acerca de los valores democráticos, el rol de la educación pública y la relevancia histórica de los próceres de la organización nacional. Por su parte, el intendente Matías Taccetta rindió homenaje a Manuel Belgrano en el aniversario de su fallecimiento y destacó su legado para las generaciones actuales.

El titular del Ejecutivo municipal analizó las condiciones históricas en las que actuó el prócer y la trascendencia de sus decisiones políticas y pedagógicas. "Belgrano fue un hombre excepcional que nos dejó un legado de entrega, valentía, honestidad y un profundo amor por la educación y por nuestra nación", expresó frente al público presente. El jefe comunal recordó además que el creador de la Bandera falleció "sumido en la pobreza y en el olvido de los hombres de su tiempo", aunque su obra trascendió las épocas y continúa vigente.

Identidad nacional y el valor del emblema patrio

El discurso de la máxima autoridad local también abordó el impacto simbólico que genera la enseña patria en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la representación internacional del país. En relación con el significado del emblema nacional, sostuvo que la Bandera representa la historia y los valores compartidos por los argentinos.

En ese sentido, Taccetta definió el sentimiento colectivo que evoca el símbolo en la comunidad: "Nuestra bandera es el símbolo que como país nos identifica, es aquello que flamea en nuestro pecho y que mostramos y elevamos al aire cuando queremos que se sepa que somos orgullosamente argentinos", señaló durante la ceremonia.

Compromiso ciudadano y representatividad provincial

El pasaje central de la alocución estuvo dirigido de manera directa al cuerpo de estudiantes que se ubicó en el recinto para efectuar su ratificación de lealtad ciudadana. Dirigiéndose a los estudiantes, Taccetta destacó que el acto trasciende lo protocolar y representa un compromiso permanente. "La promesa de lealtad a nuestra bandera no es solo un acto formal, es un compromiso profundo y para toda la vida", afirmó con énfasis.

Asimismo, explicó que al pronunciar el tradicional "Sí, prometo", los alumnos asumen el desafío de estudiar, esforzarse, ser buenos compañeros y contribuir a la construcción de una sociedad más justa. La ceremonia también incluyó la promesa de lealtad a la Bandera del Chubut, símbolo que, según expresó Medrano, representa "nuestro territorio, nuestra diversidad cultural, nuestros paisajes, nuestras comunidades y nuestra historia".

Tras la instancia formal de la promesa, el acto continuó con distintas expresiones artísticas protagonizadas por estudiantes y artistas invitados que amenizaron el cierre de la jornada festiva. De esta manera, la comunidad educativa de Esquel conmemoró un nuevo Día de la Bandera, una fecha que recuerda el legado de Manuel Belgrano y renueva el compromiso con los valores de la educación, la convivencia y la participación ciudadana.

T.B