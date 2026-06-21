ANMAT prohibió un vinagre concentrado por irregularidades en su registro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución, uso y publicidad del producto rotulado como "Vini Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos" en todo el territorio nacional.

La medida fue dispuesta luego de una investigación que detectó irregularidades en los registros informados en el envase y la falta de autorización sanitaria para su comercialización.

Según informó el organismo, los números de registro exhibidos por el producto no correspondían a una habilitación válida y, además, pertenecían a otro artículo elaborado por una empresa diferente.

La ANMAT también constató que no fue posible identificar responsables habilitados detrás de los sitios web donde se ofrecía el producto.

Ante esta situación, resolvió prohibir su venta y retirar el artículo del mercado al considerar que no existen garantías sobre sus condiciones de elaboración, seguridad ni trazabilidad.

R.G