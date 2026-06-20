Conflicto en Piedra Parada: Escaladores y clubes en alerta ante un posible cobro de acceso

Una situación de profunda preocupación y debate se generó entre los deportistas y las organizaciones de montañismo de la región cordillerana a raíz de las modificaciones proyectadas para el funcionamiento de uno de los puntos turísticos y deportivos más relevantes de la provincia. Bajo el interrogante inicial de ¿Qué está pasando en Piedra Parada?, las entidades del sector emitieron un pronunciamiento público explicitando su postura frente a las nuevas normativas de ingreso que se evalúan para el predio.

A través de un comunicado conjunto, los referentes del sector expusieron de forma directa la situación actual de los colectivos locales: "Queremos contarles que la comunidad de escaladores, clubes y asociaciones de la región nos encontramos en estado de alerta máxima". La reacción responde de manera directa a los lineamientos técnicos que se pretenden implementar en el corto plazo para regular las actividades dentro del área protegida.

Modificaciones en el plan de manejo y sectores afectados

El motivo que originó el reclamo sectorial radica en el proceso de actualización del marco normativo que rige sobre el territorio natural. Actualmente se está diseñando el nuevo plan de manejo para el Área Natural Protegida Piedra Parada, y el proyecto incluye el cobro obligatorio en el acceso al Cañadón de la Buitrera y todos sus sectores de escalada. De acuerdo con los clubes y practicantes, este cambio en la reglamentación atenta directamente contra el uso recreativo y deportivo que venimos defendiendo hace años.

El Cañadón de la Buitrera constituye el epicentro de la actividad de escalada en roca de la región, recibiendo de forma constante a deportistas locales, nacionales e internacionales debido a las condiciones técnicas y geológicas particulares de sus paredes. La inclusión de un canon económico obligatorio modificaría las condiciones de uso irrestricto que rigen en el lugar desde sus inicios.

Argumentación legal y exigencias de las asociaciones

Frente al avance de las modificaciones técnicas por parte de los organismos de administración ambiental, la Asociación de Montañistas de Esquel y Trevelin (AMET) exigimos firmemente que se garantice la gratuidad y el acceso libre. Desde la comisión directiva del organismo deportivo recordaron a las autoridades que la provincia de Chubut adhirió legalmente a la Ley Nacional de Fomento al Montañismo N° 27.665 el 29 de mayo de 2023, marco jurídico que establece pautas específicas para el libre tránsito y la práctica de actividades de montaña en entornos naturales.

Para finalizar, las asociaciones de escaladores y montañistas remarcaron que los mecanismos de preservación de los entornos naturales no deben ligarse a un factor impositivo o de recaudación económica directa sobre los usuarios. Los referentes concluyeron sosteniendo que el cuidado de las áreas protegidas se logra con educación, gestión sostenible y trabajo en conjunto con los clubes, NO cerrando las puertas ni arancelando el ingreso de los deportistas y vecinos.

T.B