Esquel recibe una pasarela inclusiva impulsada por el estudio Attian Dalgo

Una nueva propuesta de carácter cultural, artístico y de concientización social se llevará a cabo en la ciudad de Esquel, orientada a debatir y transformar los paradigmas tradicionales del diseño de indumentaria y la exposición comercial. La presente propuesta nace del estudio Attian Dalgo, un espacio que promueve prácticas artísticas accesibles para adolescentes, jóvenes y adultos que viven el arte sin otro requisito que ser desvergonzadamente ellos mismos.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de construir entornos más representativos dentro de las diversas actividades que congregan a los ciudadanos de la región cordillerana. Entre las finalidades que persigue este espacio se encuentra fomentar la inclusión de la diversidad en todas sus manifestaciones. Por ello, se reflexiona permanentemente sobre la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas en diferentes espacios, ya sean culturales, recreativos, deportivos o de esparcimiento. Esto nos lleva a promover, en una sociedad donde la diversidad es un valor inherente a la condición humana, ámbitos que celebren y valoren las diferencias. En este sentido, el presente desfile busca crear conciencia y fomentar un evento que impacte en la comunidad de Esquel y alrededores, proponiendo una pasarela que impulse nuevas tendencias y estilos.

Finalidades específicas del proyecto

El desarrollo de la actividad contempla un conjunto de metas institucionales y comerciales orientadas a generar un impacto real y sostenible en el sector de la moda local. Dentro de las finalidades específicas fijadas por el equipo de coordinación se destacan:

Realizar un desfile de moda bajo el formato de pasarela inclusiva que visibilice las singularidades que hacen a cada persona única e irrepetible.

Garantizar la participación de marcas y diseñadores con propuestas que adhieran al lema "Inclusión de la diversidad" del desfile.

Generar en la comunidad de Esquel y zonas aledañas una instancia de encuentro y reflexión crítica sobre los estereotipos de belleza hegemónicos y la inclusión en la moda.

Promover que las casas de indumentaria de Esquel y zonas aledañas incorporen en sus locales y vidrieras producciones fotográficas que visibilicen la diversidad en todas sus manifestaciones.

Marco organizativo y grilla del evento

La logística y coordinación de la jornada ya se encuentra definida para recibir al público e interesados de la región. El cronograma y las especificaciones técnicas del encuentro se estructuran de la siguiente manera:

Fecha y Horario: 20 de junio a las 19:00 horas.

Locación del evento: Escuela Secundaria Nº 7722. Esquel, Chubut.

Valor de las entradas: $ 8.000.

Autores y referentes del proyecto: Blanca Tranamil, Marianela Silva y Attian Rojas.

Patrocinador: Fernanda Jaquelina Miranda (Trigo`s Indumentaria).

Artistas invitados: El evento contará con la participación especial sobre el escenario del Ballet Remembranzas y de “Irving”.

Desde la organización del desfile expresaron su agradecimiento público hacia los diferentes actores comerciales y hacedores que brindaron su respaldo material para poder concretar la jornada en el edificio escolar: "Gracias a todas las casas de moda de Esquel que se sumaron y a nuestros auspiciantes de siempre, que hicieron posible este evento. Es grato contar con ustedes".

T.B