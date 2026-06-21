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Por Redacción Red43

21 de junio: la historia del Día del Padre en Argentina

La fecha nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. En Argentina, primero se conmemoró en honor a José de San Martín, pero luego se adoptó el tercer domingo de junio.
Por Redacción Red43

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Este domingo 21 de junio se celebra en Argentina el Día del Padre, una jornada dedicada a homenajear a quienes cumplen el rol paterno y que suele compartirse con reuniones familiares, mensajes y muestras de afecto.

 

Aunque actualmente se festeja el tercer domingo de junio, el origen de esta celebración se remonta a Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscó reconocer a su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos. El primer festejo se realizó en 1910 y, con el paso de los años, la fecha se extendió a numerosos países.

 

En Argentina, el Día del Padre tuvo inicialmente un significado diferente. En 1958 se estableció el 24 de agosto, en conmemoración del nacimiento de Mercedes de San Martín, hija del general José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”.

 

Sin embargo, durante la década de 1960 la celebración se trasladó al tercer domingo de junio para coincidir con la tradición internacional. Desde entonces, la fecha quedó instalada en el calendario y se convirtió en una de las celebraciones familiares más importantes del año.

 

 

 

 

R.G

 

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