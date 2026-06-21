Solsticio de invierno: el fenómeno que marca el cambio de estación

Este domingo 21 de junio comienza oficialmente el invierno en la Argentina con la llegada del solsticio de junio, el fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación más fría del año en el hemisferio sur.

Según el Servicio de Hidrografía Naval, el evento se produce a las 5:24 de la madrugada, momento en que el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación alejada del Sol. Como consecuencia, se registra la noche más larga y el día con menor cantidad de horas de luz de todo el año.

La palabra "solsticio" proviene del latín solstitium, que significa "sol detenido". El término hace referencia a la posición aparente que alcanza el Sol en el cielo antes de invertir gradualmente su recorrido anual.

Este fenómeno ocurre dos veces al año. En junio señala el comienzo del invierno en el hemisferio sur y del verano en el hemisferio norte, mientras que en diciembre sucede a la inversa.

A partir de este día, las jornadas comienzan a alargarse lentamente. Aunque las bajas temperaturas continuarán durante los próximos meses, cada día tendrá algunos minutos más de luz solar que el anterior.

Las fechas de los solsticios no son siempre las mismas. Esto se debe a diferencias entre la duración del año astronómico y el calendario utilizado habitualmente, por lo que el inicio de las estaciones puede variar entre el 20 y el 21 de junio.

Más allá de la explicación científica, el solsticio posee una profunda importancia cultural. Desde tiempos ancestrales, numerosas civilizaciones lo interpretaron como un momento de transición, renovación y comienzo de un nuevo ciclo.

En América del Sur, los pueblos indígenas celebran esta fecha como uno de los acontecimientos más importantes de su calendario. Desde el norte hasta el sur del país, distintas comunidades conmemoran el inicio de un nuevo ciclo de vida de la naturaleza y de la Madre Tierra mediante ceremonias y encuentros que varían según las tradiciones de cada pueblo.

Para estas comunidades, el solsticio representa un tiempo de agradecimiento, reflexión y renovación. Mientras la naturaleza parece entrar en reposo, comienza también un nuevo ciclo que simboliza la continuidad de la vida y la esperanza de los meses por venir.

Por eso, el inicio del invierno no es solamente un cambio de estación: también es una fecha cargada de significado astronómico, cultural y espiritual que se mantiene vigente desde hace miles de años.

R.G