Desde hace casi dos años, el SUM de la Escuela Politécnica se mantiene cerrado

El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Así reza una canción y como viene la mano, una generación de estudiantes pasará por la Escuela Politécnica sin haber pisado el piso flotante (cuyo piso está cada vez más hundido) del SUM de este establecimiento

Pasa el tiempo y el SUM de la Escuela Politécnica se mantiene cerrado. En pocos meses más cumplirá dos años de vida sin poder usarlo. Además de las clases de Educación Física de los mismos estudiantes de la Poli, hay instituciones sociales y deportivas que no pueden utilizarlas.

El último gran trabajo que se le ha hecho al SUM de la Politécnica tuvo que ver con la Cooperadora de la Escuela. Trabajo de pintura había sido lo último que se le hizo hasta el momento.

La burocracia nos está tapando y los pibes y las pibas siguen sin poder utilizar este preciado SUM como tampoco las instituciones deportivas y sociales que necesitan alquilar el mismo.

Es más, la Escuela Politécnica pierde de ganar un dinero en el alquiler del mismo y, en tiempo de crisis, todo dinero que se pueda juntar es un bien muy preciado.

Se habla de una reparación urgente de una caldera, pero parece que tan urgente no es porque hasta el momento no hay noticias al respecto.

De hecho, el pasado 27 de mayo, es decir hace casi un mes, el Delegado Administrativo de la Región III Leonel Jara se comprometió delante de las autoridades de la Escuela y de un grupo de padres a la rapidez del arreglo (aunque provisorio) de la caldera y la compra de una nueva.

Jara manifestó en dicha reunión “que las gestiones para la reparación y puesta en funcionamiento de la caldera se encontraban avanzadas, para que funcionara de manera provisoria hasta tanto se realizara la compra de la nueva, que se tramita por expediente Nº1596/26.

Pero hasta ahora nada.

Claro que hay un grupo de padres, interesados en la educación integral de sus hijos en querer saber el estado del trámite de ese expediente, ya que es poca la información que circula y es mucho el tiempo que está pasando.

Por su parte, los padres señalan que “resulta indispensable que se nos garantice una fecha cierta de inicio de la obra de reparación, dando cumplimiento al compromiso asumido. Los plazos se han excedido completamente y la situación afecta el normal desarrollo de las actividades escolares, según quedó bien expuesto y fundamentado en aquella reunión”.

Hagamos un PRODE, ya que estamos en pleno Mundial. ¿Qué sucederá antes? ¿Qué Cabo Verde salga Campeón Mundial o que se habilite el uso del SUM? Se levantan apuestas.